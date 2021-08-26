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    • Eğitim
    • 26.08.2021 15:32
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    • 26.08.2021 15:35
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    TUS ve STS Tıp Doktorluğu giriş yerleri açıklandı mı 2021? 2. Dönem TUS ve STS Tıp Doktorluğu giriş belgesi yayımlandı mı, nasıl alınır?

    ÖSYM'den son dakika 2021-TUS (2. Dönem) ve 2021-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) sınavlarıyla ilgili açıklama geldi. Sınava katılacak binlerce aday TUS ve STS Tıp Doktorluğu giriş yerleri açıklandı mı 2021? 2. Dönem TUS ve STS Tıp Doktorluğu giriş belgesi yayımlandı mı, nasıl alınır? sorularına yanıt arıyor. İşte ÖSYM'nin son dakika açıklamasına göre konuya ilişkin detaylar...

    takvim.com.tr
    TUS ve STS Tıp Doktorluğu giriş yerleri açıklandı mı 2021?

    2021 TUS ve STS sınav giriş belgesi yerleri adaylar tarafından sorgulanıyor. 5 Eylül 2021 tarihinde uygulanacak olan sınavlar hakkında ÖSYM'den son dakika açıklama yapıldı. Bu kapsamda sıklıkla araştırılan TUS ve STS Tıp Doktorluğu giriş yerleri açıklandı mı 2021? 2. Dönem TUS ve STS Tıp Doktorluğu giriş belgesi yayımlandı mı, nasıl alınır? soruları yanıt buldu. İşte TUS ve STS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

    TUS VE STS TIP DOKTORLUĞU GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI 2021?

    ÖSYM Başkanlığından yapılan açıklamada, ''05 Eylül 2021 tarihinde uygulanacak olan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2021-TUS (2. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2021-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.'' denildi.

    Buna göre TUS ve STS sınavına giriş belgeleri yayımlandı.

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    2. DÖNEM TUS VE STS TIP DOKTORLUĞU GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI, NASIL ALINIR?

    Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesini https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabilecek.

    TUS SINAV SÜRESİ

    TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ SAATİ VE SÜRESİ : 10.15, 150 dakika
    KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ SAATİ VE SÜRESİ : 14.45, 150 dakika

    STS SINAV SÜRESİ

    1. Aşama Sınav Saati ve Süresi : 10.15, 150 dakika
    2. Aşama Sınav Saati ve Süresi : 14.45, 150 dakika

    TUS VE STS GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI

    5 Eylül'de düzenlenen TUS ve STS Tıp Doktorluğu 1. Aşama sınavları için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.

    TUS Klinik Tıp Bilimleri Testi veSTS Tıp Doktorluğu 2. Aşama sınavları için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.

        STS SINAVINDA UYGULANACAK TESTLER NELERDİR?

        Sınavda uygulanacak test sorularının seçilebileceği alanlar;

        Alanlar

        1.Aşama Anatomi
        Histoloji ve Embriyoloji
        Fizyoloji
        Tıbbi Biyokimya
        Tıbbi Mikrobiyoloji
        Tıbbi Patoloji
        Tıbbi Farmakoloji
        2. Aşama (*) Dâhiliye Grubu
        Pediatri
        Cerrahi Grubu
        Kadın Hastalıkları ve Doğum
        (*) Güncel sağlık konularından da soru sorulabilecektir.

        STS SINAV DEĞELENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

        Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı sınavların cevap kâğıtları, ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Bu ham puanlar 100 üzerinden puanlara dönüştürülerek adayların ilgili aşama için STS puanları olacaktır. Tıp Doktorluğu alanından sınavın 1. Aşamasına giren adaylara STS 1. Aşama Puanı, 2. Aşamasına giren adaylara STS 2. Aşama Puanı hesaplanacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

        SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR?

        Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için adayın;
         Sınava, atandığı salonda/sırada girmesi,
         Sınav başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,
         Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,
         Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdında ilgili alana işaretlemiş olması,
         Cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp
        kodlaması
         Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve
        eksiksiz olması,
         Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,
         Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam
        etmemesi,
         Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) ve cevap kâğıdını sınav
        görevlilerine teslim etmesi,
         Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması
        ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir.

            TUS NEDİR?

            Tıp, veteriner, biyoloji, eczacılık, kimya veya tıbbi biyolojik bilimler fakültesinden mezun olanlar başvurabilir. Açılımı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Sınavı'dır. Tıp fakültesi eğitimini bitirenler bir alanda uzmanlaşmak için bu sınava girmek zorundadırlar. TUS sınavı yılda iki kes yapılmaktadır.

            ÖSYM tarafından yapılan bu sınav ile Sağlık Bakanlığının açıkladığı birimler de görev alınır. Sınav da çıkan sorular mesleki bilgi konularından oluşmaktadır.
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