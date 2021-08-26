2021 TUS ve STS sınav giriş belgesi yerleri adaylar tarafından sorgulanıyor. 5 Eylül 2021 tarihinde uygulanacak olan sınavlar hakkında ÖSYM'den son dakika açıklama yapıldı. Bu kapsamda sıklıkla araştırılan TUS ve STS Tıp Doktorluğu giriş yerleri açıklandı mı 2021? 2. Dönem TUS ve STS Tıp Doktorluğu giriş belgesi yayımlandı mı, nasıl alınır? soruları yanıt buldu. İşte TUS ve STS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

TUS VE STS TIP DOKTORLUĞU GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI 2021?

ÖSYM Başkanlığından yapılan açıklamada, ''05 Eylül 2021 tarihinde uygulanacak olan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2021-TUS (2. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2021-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.'' denildi.

Buna göre TUS ve STS sınavına giriş belgeleri yayımlandı.

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