Son dakika! ÖSYM YKS tercih sonuçlarına nereden bakılır? Üniversite yerleştirme sonuçları AİS öğrenme ekranı

İstedikleri üniversiteye yerleşme hayaliyle yanıp tutuşan YKS adayları için ÖSYM'den son dakika açıklama gelip gelmediği merak ediliyor. Sabah saatlerinde soluğu ÖSYM'nin sitesinde alan adaylar sık sık YKS sonuçlarının açıklaıp açıklanmadığını araştırıyor. Beklenen an geldi, nefesler tutuldu. Eylül ayında okulların açılmasına kısa bir süre kala YKS tercih sonuçlarından adayların hangi okul ve bölümlere yerleştiği öğrenilecek. Peki YKS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? ÖSYM YKS tercih sonuçlarına nereden bakılır? İşte Üniversite yerleştirme sonuçları AİS öğrenme ekranı....
YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI SON DAKİKA?
YKS tercih sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM'den son dakika duyuru yayımlandığında haberimiz güncellenecektir. Öte yandan 2020 yılı YKS tercih sonuçları 26 Ağustos'ta açıklandığından bu yıl da sonuçların aynı tarihte yani bugün açıklanması bekleniyor. Dilerseniz YKS tercih sonuçları sorgulamasını aşağıdaki ÖSYM AİS ekranından yapabilirsiniz.
ÖSYM YKS TERCİH SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?
YKS tercih sonuçları ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden açıklanacak.
Üniversite yerleştirme sonuçları AİS öğrenme ekranı için TIKLAYINIZ
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimine göre üniversiteler 13 Eylül itibarıyla açılacak.