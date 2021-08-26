Geçtiğimiz günlerde de Ankara, İzmir ve Kahramanmaraş milli eğitim il müdürlerinin görevden alınmasının ardından bu kez Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş görevden alındı. Yerine ise Yerine Sivas Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı atandı. Peki Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş kimdir, neden görevden alındı? Fazilet Durmuş nereye atandı, yeni görev yeri ne?

SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ FAZİLET DURMUŞ KİMDİR, NEDEN GÖREVDEN ALINDI?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın il değişimleri son sürat devam ediyor. Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş görevden alındı yerine de Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıdık Savaşçı getirildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş'u arayarak, "Hizmetlerinizden memnunum. Ancak görev değişikliğine gideceğim. Bilginiz olsun" dedi.

Durmuş da Bakan'a, "Sayın Bakanım siz nasıl uygun görürseniz" diyerek konuşmayı sonlandırdı.