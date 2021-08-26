Geçtiğimiz günlerde de Ankara, İzmir ve Kahramanmaraş milli eğitim il müdürlerinin görevden alınmasının ardından bu kez Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş görevden alındı. Yerine ise Yerine Sivas Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı atandı. Peki Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş kimdir, neden görevden alındı? Fazilet Durmuş nereye atandı, yeni görev yeri ne?
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ FAZİLET DURMUŞ KİMDİR, NEDEN GÖREVDEN ALINDI?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın il değişimleri son sürat devam ediyor. Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş görevden alındı yerine de Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıdık Savaşçı getirildi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş'u arayarak, "Hizmetlerinizden memnunum. Ancak görev değişikliğine gideceğim. Bilginiz olsun" dedi.
Durmuş da Bakan'a, "Sayın Bakanım siz nasıl uygun görürseniz" diyerek konuşmayı sonlandırdı.
FAZİLET DURMUŞ KİMDİR?
Fazilet Durmuş 1976 yılında Ordu´da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ordu´da tamamladıktan sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Kimya Öğretmenliği Bölümü´nden Fakülte ikincisi olarak mezun oldu.
2012 yılında Okan Üniversitesi İşletme Fakültesinde Eğitim Yönetimi ve Uzmanlığı alanında Yüksek Lisans yaptı ve bölüm birincisi olarak mezun oldu.
1996 yılında Gümüşhane'nin Torul ilçesinde göreve başladı. 2008 yılından itibaren okul yöneticiliği görevlerinde bulundu. 2013 yılında Kocaeli ili Darıca ilçesinde bir yıl görevlendirme Şube Müdürü olarak çalıştıktan sonra 2014 yılı Nisan ayında kadrolu Şube Müdürü olarak Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğünde, 19.07.2016 tarihinden itibaren Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü olarak Bilecik İlinde görev yapan Fazilet Durmuş, 2018-2021 yılları arasında da Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapmıştır.
Durmuş evli ve üç çocuk annesidir.
EBUBEKİR SAVAŞÇI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Yeni Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıdık Savaşçı 1979 yılında Bayburt'ta doğdu. Babasının memuriyet görevi dolayısı ile ilkokul ve ortaokulu farklı illerde okudu. Lise öğrenimini Bayburt Lisesinde tamamladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliğinden mezun olduktan sonra Bayburt Hayırseverler İlkokulunda öğretmenliğe başladı. Kütahya ve İstanbul'da çeşitli okullarda öğretmen, müdür yardımcısı ve okul müdürü olarak görev yaptı; ayrıca İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünde Şube Müdürü ve Milli Eğitim Müdür Yardımcısı görevlerini icra etti.
2018 yılı Nisan ayında Sivas Millî Eğitim Müdürlüğü görevine getirilen Savaşçı, 2021 yılında da Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne getirilmiştir.