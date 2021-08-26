Özel okul yıllık ücretleri el yakıyor! Okul 25 bin-130 bin TL, kitap-kırtasiye 2 bin-6 bin TL, yemek 4 bin-10 bin TL...

Özel okullarda yeni eğitim yılı için kitapkırtasiye masrafı 2 bin-6 bin lira, yemek ücretleri de 4 bin-10 bin lira aralığında. Kayıt sırasında yemek ücretinin de dayatıldığına dikkat çeken veliler, "Ortalama yıllık 10 bin lira yemek ücreti isteyen var. İnsaf. Bu paraya ne verecekler" değerlendirmesi yaptı.