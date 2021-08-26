Özel okul yıllık ücretleri el yakıyor! Okul 25 bin-130 bin TL, kitap-kırtasiye 2 bin-6 bin TL, yemek 4 bin-10 bin TL...

Çocuğunu özel okulda okutan veliler için 'masraf' zili çaldı. Yeni eğitim-öğretim yılı için kayıt yenileyen veliler, kendilerinden istenen fiyatlara tepki gösterdi.
Yüzde 27'ye varan zamlarla 1 yıllık eğitimin ücreti 25 bin-130 bin lira aralığına yerleşti. Masrafın bununla bitmediğini belirten veliler, "Kitap, kırtasiye, kıyafet, yemek ve servisle birlikte yükümüz ağır. Velilere bu kadar yüklenilmemeli" dedi.
Özel okullarda yeni eğitim yılı için kitapkırtasiye masrafı 2 bin-6 bin lira, yemek ücretleri de 4 bin-10 bin lira aralığında. Kayıt sırasında yemek ücretinin de dayatıldığına dikkat çeken veliler, "Ortalama yıllık 10 bin lira yemek ücreti isteyen var. İnsaf. Bu paraya ne verecekler" değerlendirmesi yaptı.