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    Özel okul yıllık ücretleri el yakıyor! Okul 25 bin-130 bin TL, kitap-kırtasiye 2 bin-6 bin TL, yemek 4 bin-10 bin TL...

    Özel okul velileri yine dert küpü oldu. Yüzde 27'ye varan zamla yıllık ücretler 25 bin-130 bin liraya ulaşırken; 6 bin liralık kitap, 10 bin lira yemek masrafı ortaya çıktı. İşte 2021 özel okul ücretleri....

    Veliye özel çile

    Çocuğunu özel okulda okutan veliler için 'masraf' zili çaldı. Yeni eğitim-öğretim yılı için kayıt yenileyen veliler, kendilerinden istenen fiyatlara tepki gösterdi.

    Yüzde 27'ye varan zamlarla 1 yıllık eğitimin ücreti 25 bin-130 bin lira aralığına yerleşti. Masrafın bununla bitmediğini belirten veliler, "Kitap, kırtasiye, kıyafet, yemek ve servisle birlikte yükümüz ağır. Velilere bu kadar yüklenilmemeli" dedi.

    Özel okullarda yeni eğitim yılı için kitapkırtasiye masrafı 2 bin-6 bin lira, yemek ücretleri de 4 bin-10 bin lira aralığında. Kayıt sırasında yemek ücretinin de dayatıldığına dikkat çeken veliler, "Ortalama yıllık 10 bin lira yemek ücreti isteyen var. İnsaf. Bu paraya ne verecekler" değerlendirmesi yaptı.

        Geçen yıldan yemek parasını eksik iade eden okulların da olduğu belirtildi.

        MASRAF ZİLİ ÇALDI
        Okul 25 bin-130 bin TL


        Kitap-kırtasiye 2 bin-6 bin TL


            Yemek 4 bin-10 bin TL

            SERVİSLERDE YENİ DÖNEM


            Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtların 12 yaşından küçük olması zorunluluğu yeniden düzenlendi.

                Buna göre, muayeneden geçmiş olması kaydıyla 1 Temmuz 2023'e kadar 15 yaşından küçük okul servis araçları kullanılabilecek. Taşınacak çocuğun servis aracındaki azami seyahat süresi okul yönetimince belirlenecek ve servisler bu süreye uymak zorunda olacak

                Okul servis araçlarında iç mekanı gösteren, Sanayi Bakanlığı'nca yayımlanan tip onay mevzuatına uygun şeffaf cam dışında cam kullanılamayacak.
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                Haberler Eğitim Özel okul yıllık ücretleri el yakıyor! Okul 25 bin-130 bin TL, kitap-kırtasiye 2 bin-6 bin TL, yemek 4 bin-10 bin TL...
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