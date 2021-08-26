LGS 4. tercih sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamalara çevrildi. İstedikleri liseye yerleşebilmek için 6 Haziran'da Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) katılan milyonlarca aday sonuçların açıklanmasının ardından puanlarını öğrenmesiyle birlikte okul tercihlerinde bulundu. 1, 2 ve. 3. tercihler geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Şimdi sırada 4. tercih olarak da bilinen komisyon atamaları var. 3 tercihte de bir liseye yerleşemeyenler adaylar için komisyonlarca yerleştirme yapılacak. Komisyon sonuçlarını bekleyen öğrenciler MEB komisyon yerleştirme sonuçları açıklandı mı? LGS 4. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? sorularının yanıtını araştırıyor. İşte merak edilen 4. tercih sonuçları hakkında son gelişmeler...
MEB KOMİSYON YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
LGS'nin nakil süreçlerinde hiçbir okula giremeyen öğrenciler, yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla bir okula yerleştirilecek. Başvurular komisyonlarca 9-13 Ağustos tarihleri arasında alınmıştı. Başvuru sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.
LGS 3. NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2021 LGS 3. nakil sonuçlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. 3. tercih sonuçlarının 20 Ağustos'ta açıklanması bekleniyordu. Detaylar geldikçe haberimiz güncellenecektir.
LİSELER YÜZ YÜZE EĞİTİME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2021-2022 yılı eğitim ve öğretim yılı takviminde liselerdeki yüz yüze eğitimle ilgili bilgiler yer aldı. Takvime göre okullar 6 Eylül 2021 tarihinde kapılarını açacak.
Birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.