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    • Eğitim
    • 26.08.2021 16:30
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    • 26.08.2021 16:32
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    MEB komisyon yerleştirme sonuçları açıklandı mı? LGS 4. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?

    LGS'nin 1, 2 ve 3. tercihleriyle herhangi bir liseye yerleşemeyip açıkta kalan öğrenciler 4. tercih olarak da bilinen komisyon atamalarıyla yerleştirilecek. Adaylar MEB sorgulama ekranı ile sık sık sonuçları kontrol ediyor. 9-13 Ağustos tarihleri arasında alınan 4. tercihlerin sonuçları için meraklı bekleyiş devam ederken MEB komisyon yerleştirme sonuçları açıklandı mı? LGS 4. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? soruları gündeme geldi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    MEB komisyon yerleştirme sonuçları açıklandı mı? LGS 4. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?

    LGS 4. tercih sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamalara çevrildi. İstedikleri liseye yerleşebilmek için 6 Haziran'da Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) katılan milyonlarca aday sonuçların açıklanmasının ardından puanlarını öğrenmesiyle birlikte okul tercihlerinde bulundu. 1, 2 ve. 3. tercihler geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Şimdi sırada 4. tercih olarak da bilinen komisyon atamaları var. 3 tercihte de bir liseye yerleşemeyenler adaylar için komisyonlarca yerleştirme yapılacak. Komisyon sonuçlarını bekleyen öğrenciler MEB komisyon yerleştirme sonuçları açıklandı mı? LGS 4. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? sorularının yanıtını araştırıyor. İşte merak edilen 4. tercih sonuçları hakkında son gelişmeler...

    MEB KOMİSYON YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    LGS'nin nakil süreçlerinde hiçbir okula giremeyen öğrenciler, yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla bir okula yerleştirilecek. Başvurular komisyonlarca 9-13 Ağustos tarihleri arasında alınmıştı. Başvuru sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.

    MEB 4. TERCİH KOMİSYON YERLEŞTİRME SONUÇ SORGULAMA EKRANI

    LGS 3. NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    2021 LGS 3. nakil sonuçlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. 3. tercih sonuçlarının 20 Ağustos'ta açıklanması bekleniyordu. Detaylar geldikçe haberimiz güncellenecektir.

    LİSELER YÜZ YÜZE EĞİTİME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    2021-2022 yılı eğitim ve öğretim yılı takviminde liselerdeki yüz yüze eğitimle ilgili bilgiler yer aldı. Takvime göre okullar 6 Eylül 2021 tarihinde kapılarını açacak.

    Birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

    Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, okulların son durumu hakkında, "Bakanımla bu konuyu görüştük. İnşallah yüz yüze eğitim olacak. Yavrularımız öğretmenleriyle birlikte eğitim görecekler." dedi.

        MAHMUT ÖZER'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMA: ÖĞRENCİLERİMİZİ KARŞILAMAYA HAZIRIZ

        Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer; okulların personel, kaynak ve malzeme gibi eksikliklerinin giderildiğini, kentteki tüm okulların yeni eğitim yılına hazırlandığını dile getirdi. Bakan Özer açıklamasının devamından şunları kaydetti;

        * Tüm çalışma arkadaşlarımız sahada hazırlıkların yürütülmesi sürecinin içerisinde yer alıyor. 6 Eylül'de öğrencilerimizi okullarımızda karşılamaya hazırız.

        * Diğer illerimizde olduğu gibi İstanbul'da da Sağlık Bakanlığımız ile birlikte belirlediğimiz Kovid-19 salgınında okullarda alınması gereken önlemler büyük bir hassasiyetle uygulanacak.

        * Valiliğimizin koordinasyonunda il yöneticilerimiz, okul yönetimlerimiz, öğretmenlerimiz, psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerimiz ve tüm personelimizle yüz yüze eğitimin bir kez daha aksamaması için tedbirlerimize sıkı sıkıya sarılacağız.

        * Maske ve hijyen koşullarının sağlanması ile ilgili ihtiyaç duyulan tüm finansal kaynaklar okullara gönderildi.

        LİSE KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

        Lise kayıtları için gerekli belgeler okuldan okula değişmek ile birlikte genel olarak şu belgeler isteniyor:

        Yerleştirme sonuç belgesi

        İlköğretim Öğrenim Belgesi

        Öğrencinin Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi (Nüfus cüzdanı kayıt sonrası iade edilecektir.)

        Veliye ait Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

        Veli Adına "Yerleşim Yeri Adres Belgesi"(Nüfus Müdürlüklerinden Alınacaktır)

        4 Adet öğrenci kıyafeti ile çekilmiş vesikalık fotoğraf
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        Haberler Eğitim MEB komisyon yerleştirme sonuçları açıklandı mı? LGS 4. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?
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