LGS 4. tercih sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamalara çevrildi. İstedikleri liseye yerleşebilmek için 6 Haziran'da Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) katılan milyonlarca aday sonuçların açıklanmasının ardından puanlarını öğrenmesiyle birlikte okul tercihlerinde bulundu. 1, 2 ve. 3. tercihler geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Şimdi sırada 4. tercih olarak da bilinen komisyon atamaları var. 3 tercihte de bir liseye yerleşemeyenler adaylar için komisyonlarca yerleştirme yapılacak. Komisyon sonuçlarını bekleyen öğrenciler MEB komisyon yerleştirme sonuçları açıklandı mı? LGS 4. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? sorularının yanıtını araştırıyor. İşte merak edilen 4. tercih sonuçları hakkında son gelişmeler...

MEB KOMİSYON YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

LGS'nin nakil süreçlerinde hiçbir okula giremeyen öğrenciler, yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla bir okula yerleştirilecek. Başvurular komisyonlarca 9-13 Ağustos tarihleri arasında alınmıştı. Başvuru sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.

MEB 4. TERCİH KOMİSYON YERLEŞTİRME SONUÇ SORGULAMA EKRANI