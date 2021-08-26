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    • Eğitim
    • 26.08.2021 17:26
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    • 26.08.2021 17:26
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    Geçen yıl 26 Ağustos’tu! YKS tercih sonuçları neden açıklanmadı? Üniversite tercih sonuçları saat kaçta açıklanır?

    YKS tercih sonuçları neden açıklanmadı? Geçtiğimiz yıl 26 Ağustos’ta açıklanan YKS üniversite tercih sonuçları saat kaçta açıklanır? Üniversite tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı milyonlarca öğrenci tarafından merakla bekleniyor. Üniversiteli olma hayalini gerçeğe dönüştürmek isteyen öğrenciler, YKS tercih sonuçları neden açıklanmadı sorusuna yanıt arıyor. Geçen yılki tarihi göz önüne alan öğrenciler bu sene de sonuçların 26 Ağustos’ta açıklanmasını bekliyordu.

    takvim.com.tr
    Geçen yıl 26 Ağustos’tu! YKS tercih sonuçları neden açıklanmadı?

    YKS tercih sonuçları neden açıklanmadı? Üniversite tercih sonuçları saat kaçta açıklanır? Geçtiğimiz yıl 26 Ağustos tarihinde açıklanan YKS tercih sonuçlarının bu yıl neden aynı tarihte açıklanmadığı merak konusu oldu. Öğrenciler bugün ÖSYM'den açıklama gelmesini bekliyordu. Ancak açıklama gelmemesi nedeniyle öğrenciler sosyal medyada sık sık YKS paylaşımları yaptı. Peki; YKS tercih sonuçları neden açıklanmadı?

    YKS TERCİH SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMADI?

    YKS tercih sonuçları için herhangi bir açıklama gelmedi. Sonuçların bu yıl Ağustos ayının son günlerinde açıklanması bekleniyor.

    ÜNİVERSTE TERCİH SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIR?

    Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak olan kayıtların 1 Eylül'den itibaren yapılacağı duyuruldu. Elektronik kayıtlar ise 31 Ağustos'ta başlayacak.

    Geçtiğimiz yıl 6-14 Ağustos tarihleri aralığında yapılan YKS tercihlerinin sonuçları 26 Ağustos'ta erişime açılmıştı.

    Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

    Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

        EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

        Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.

        Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır.

        Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

        Ek yerleştirme tercih ücreti 25,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.
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        Haberler Eğitim Geçen yıl 26 Ağustos’tu! YKS tercih sonuçları neden açıklanmadı? Üniversite tercih sonuçları saat kaçta açıklanır?
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