Geçen yıl 26 Ağustos’tu! YKS tercih sonuçları neden açıklanmadı? Üniversite tercih sonuçları saat kaçta açıklanır?

YKS tercih sonuçları neden açıklanmadı? Üniversite tercih sonuçları saat kaçta açıklanır? Geçtiğimiz yıl 26 Ağustos tarihinde açıklanan YKS tercih sonuçlarının bu yıl neden aynı tarihte açıklanmadığı merak konusu oldu. Öğrenciler bugün ÖSYM'den açıklama gelmesini bekliyordu. Ancak açıklama gelmemesi nedeniyle öğrenciler sosyal medyada sık sık YKS paylaşımları yaptı. Peki; YKS tercih sonuçları neden açıklanmadı?