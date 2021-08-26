Geçen yıl 26 Ağustos’tu! YKS tercih sonuçları neden açıklanmadı? Üniversite tercih sonuçları saat kaçta açıklanır?

YKS tercih sonuçları neden açıklanmadı? Üniversite tercih sonuçları saat kaçta açıklanır? Geçtiğimiz yıl 26 Ağustos tarihinde açıklanan YKS tercih sonuçlarının bu yıl neden aynı tarihte açıklanmadığı merak konusu oldu. Öğrenciler bugün ÖSYM'den açıklama gelmesini bekliyordu. Ancak açıklama gelmemesi nedeniyle öğrenciler sosyal medyada sık sık YKS paylaşımları yaptı. Peki; YKS tercih sonuçları neden açıklanmadı?
YKS TERCİH SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMADI?
YKS tercih sonuçları için herhangi bir açıklama gelmedi. Sonuçların bu yıl Ağustos ayının son günlerinde açıklanması bekleniyor.
ÜNİVERSTE TERCİH SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIR?
Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak olan kayıtların 1 Eylül'den itibaren yapılacağı duyuruldu. Elektronik kayıtlar ise 31 Ağustos'ta başlayacak.
Geçtiğimiz yıl 6-14 Ağustos tarihleri aralığında yapılan YKS tercihlerinin sonuçları 26 Ağustos'ta erişime açılmıştı.
Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.