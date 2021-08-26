2021 Yatılılık başvuru sonuçları sorgulama ekranı! Yatılılık yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB pansiyonlu okullar açılacak mı?

LGS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla yatılılık yerleştirmeler hakkında araştırmalar hızlandı. Öğrencilerin gündeminde yatılılık başvuru sonuçları yer alıyor. Pansiyonlu okullara kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler 23-26 Ağustos 2021 tarihleri arasında yatılılık başvurusunda bulundu. Peki Yatılılık yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB pansiyonlu okullar açılacak mı? İşte 2021 Yatılılık başvuru sonuçları sorgulama ekranı ve diğer tüm detaylar...

2021 YATILILIK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'in açıklamasına göre yatılı öğrenci yerleştirme sonuçları 27 Ağustos tarihinde tamamlanarak ilan edilecek. Pansiyonlarda kalan boş kontenjanlar İl/İlçe Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarınca öğrenci müracaatları değerlendirilerek ve 31 Ağustos 2021 tarihinde yatılılığa yerleştirme işlemleri tamamlanacak.