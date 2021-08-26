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    • Eğitim
    • 26.08.2021 15:14
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    • 26.08.2021 15:15
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    2021 Yatılılık başvuru sonuçları sorgulama ekranı! Yatılılık yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB pansiyonlu okullar açılacak mı?

    Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından eğitimlerini yatılı olarak görecek öğrenciler de 23-26 Ağustos 2021 tarihleri arasında pansiyonlu okullara başvurularını tamamladı. Okulların açılmasına kısa bir süre kala yatılılık yerleştirme sonuçları hakkında araştırmalar hızlandı. Peki yatılılık yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB pansiyonlu okullar açılacak mı? İşte 2021 Yatılılık başvuru sonuçları sorgulama ekranı...

    takvim.com.tr
    Yatılılık yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB pansiyonlu okullar açılacak mı?

    LGS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla yatılılık yerleştirmeler hakkında araştırmalar hızlandı. Öğrencilerin gündeminde yatılılık başvuru sonuçları yer alıyor. Pansiyonlu okullara kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler 23-26 Ağustos 2021 tarihleri arasında yatılılık başvurusunda bulundu. Peki Yatılılık yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB pansiyonlu okullar açılacak mı? İşte 2021 Yatılılık başvuru sonuçları sorgulama ekranı ve diğer tüm detaylar...

    2021 YATILILIK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    MEB'in açıklamasına göre yatılı öğrenci yerleştirme sonuçları 27 Ağustos tarihinde tamamlanarak ilan edilecek. Pansiyonlarda kalan boş kontenjanlar İl/İlçe Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarınca öğrenci müracaatları değerlendirilerek ve 31 Ağustos 2021 tarihinde yatılılığa yerleştirme işlemleri tamamlanacak.

    YATILILIK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

    İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonucu burslu okumaya hak kazanan öğrenciler şise kayıtlı oldukları okul müdürlüğüne 30 Eylül'e kadar müracaat edecekler.
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    Haberler Eğitim 2021 Yatılılık başvuru sonuçları sorgulama ekranı! Yatılılık yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB pansiyonlu okullar açılacak mı?
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