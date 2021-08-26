140-150-160-170 puanla Açıköğretim bölümleri 2021! Açıköğretim ek yerleştirme nasıl yapılır?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme ile Açıköğretim programlarına kayıt işlemleri hakkında AÖF'ten beklenen açıklama yapıldı. Üniversiteyi açıktan okumak isteyen binlerce YKS adayı tercihlerinde açıköğretim bölümlerini yazmak istiyor. YKS ek tercih barajının da dürülmesiyle 140-150-160-170 puanla Açıköğretim bölümleri merak konusu oldu. Peki Açıköğretim ek yerleştirme nasıl yapılır?140-150-160-170 puanla Açıköğretim bölümleri neler? İşte detaylar...

YKS EK TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN?

YKS 1. tercih sonuçlarının açıklanmasının ardındany YKS ek tercih sürecine girilecek. Henüz tam tarih verilmese de YKS ek tercihlerin Eylül ayında alınmaya başlanması bekleniyor. Resmi bir açıklama geldiği taktirde haberimizde yer verilecektir.

14-150-160-170 PUANLA AÇIKÖĞRETİM BÖLÜMLERİ 2021

2021 yılı YKS ek tercih kılavuzu yayımlanmadığında boş kalan kontenjanlar da henüz belli olmadı. Ancak 2020 yılı kontenjan tablosuna göz atabilirsiniz;

Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları

Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının Ek Puanları İle Yerleşebilecekleri Ön Lisans Programları

2 yıllık açıköğretim bölümlerine kayıt yaptırabilmek için TYT'den en az 140 puan almak gerekmektedir. 4 yıllık lisans bölümleri içinse 170 puan almış olmak gerekiyor.

AÖF taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması ile ilgili detaylar ise şöyle;

AÇIKÖĞRETİM EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

Atatürk Üniversitesi ek yerleştirme

2021 YKS Ek Yerleştirme ile Fakültenin önlisans veya lisans programlarına yerleştirilen öğrenci adayları kayıt işlemlerini "e-Devlet", "Online Kayıt Sistemi", veya "Fakültemize Doğrudan Başvuru" yollarından birini kullanarak yapabilirler.

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Önlisans Programına yerleştirilen öğrenci adayları kayıt işlemlerini "Online Kayıt Sistemi (OKS)" veya "Fakültemize Doğrudan Başvuru" yolu ile yapacaklardır.

YKS sonuçları ile ATA AÖF'e yerleştirilen öğrenciler kayıt işlemlerini e-Devlet kapısı üzerinden elektronik olarak yapabilirler. Elektronik kayıt işlemlerinin ardından Halkbank, VakıfBank veya Ziraat Bankasına materyal ücretini ödeyen öğrencilerin herhangi bir evrak göndermesine gerek kalmaksızın kayıt işlemleri tamamlanmış olacaktır.

Halkbank, VakıfBank veya Ziraat Bankasına ya da kullanıcı adı ve şifre TC Kimlik Numaranız olmak üzere Öğrenci Bilgi Sistemine (OBS) girerek kredi kartı ile online olarak materyal ücretini ödedikten sonra Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi web sayfasında bulunan Online Kayıt Sistemi (OKS) üzerinden kayıt işlemlerini yapabilirler. OKS üzerinden "Kayıt Bilgi Formu" çıktısını alan öğrencilerimiz kayıt için gerekli belgeleri elden ya da posta/kargo yolu ile Fakültemize ulaştıracaklardır.

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Anadolu Üniversitesi AÖF

2021-2022 Öğreti̇m Yılında YKS Kayıt, YKS Ek Yerleşti̇rme ve İki̇nci̇ Üni̇versi̇te Kapsamında Kayıt Yaptıran Öğrenciler İçi̇n Muafiyet Duyurusu;

''Öğrencilerimiz kaydını tamamladıktan sonra Öğrenci Otomasyonu üzerinden muafiyet başvurusunda bulunabilecektir.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine kayıt yaptıran öğrenciler sadece ilgili kayıt tarihleri arasında Öğrenci Bilgi Sistemi Sayfası (Öğrenci Otomasyonu) üzerinden muafiyet başvurusunda bulunabilecektir. Muafiyet başvurusu, sadece bir kez olmak üzere kayıt tarihleri arasında Öğrenci Bilgi Sistemi Sayfası üzerinden yapılmakta olup ilan edilen tarihlerden sonraki muafiyet talepleri kabul edilmeyecektir.

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine 2021-2022 öğretim yılında kayıt yaptıran öğrencilerin;

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – II,

Türk Dili I – II,

Yabancı Dil I – II

ders/dersleri için muafiyet başvuruları, kayıt tarihleri arasında http://aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısı Öğrenci Bilgi Sistemi Sayfası üzerinden yapılacaktır.

Kayıt tarihleri, www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi Akademik Takvim bağlantısında yer almaktadır. YKS Kayıt, YKS Ek Yerleşti̇rme ve Sınavsız İki̇nci̇ Üni̇versi̇te kayıt türlerinden en son tamamlanan kaydın son gününe kadar öğrenciler (farklı kayıt türünde kayıt yaptırmış olsa dahi) muafiyet talebinde bulunabilecektir.

Bir yükseköğretim programından mezun olan veya bir yükseköğretim programında yukarıda adı geçen dersleri alıp başaran ve muafiyet talep edecek öğrencilerden, "Muafiyet Başvuru" panelinde YÖKSİS (e-devlet sorgusu) üzerinden;

Bir yükseköğretim programına ait mezuniyet bilgisi bulunan öğrencilerin, muafiyet başvurusunda yer alan adımlardaki gerekli alanları doldurarak başvurusunu tamamlaması yeterlidir. Bu durumda olup muafiyet başvurusu yapan ve başvurusu onaylanan öğrenciler, muafiyet iptal talebinde bulunamaz.

Bir yükseköğretim programında kayıtlı, kaydı silinmiş ve lisans programından kaydını sildirerek önlisans diploması almış öğrencilerin, gerekli alanları doldurarak başvurusunu tamamlaması ve Türkçe Onaylı Not Durum Belgesini (Transkript) sisteme yüklemesi gerekmektedir.

YÖKSİS'te bilgisi bulunmayan öğrenciler, kayıtlarının bulunduğu yükseköğretim kurumuna başvurarak YÖKSİS bilgilerini güncelletebilir. YÖKSİS bilgisi güncellenen öğrenciler, tekrar Öğrenci Bilgi Sistemi Sayfasına giriş yaparak muafiyet talebinde bulunabilecektir. Ayrıca YÖKSİS'te muafiyet talep edeceği yükseköğretim kurumuna ait bilgisi görünmeyen öğrenciler; Öğrenci Bilgi Sistemi Sayfası Muafiyet Başvuru Panelinde öğrenim durumunu kendileri girip, gerekli alanları doldurup, belge yükleyerek muafiyet talebinde bulunabilecektir.''