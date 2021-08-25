Üniversiteye yerleşemeyenler ne yapacak? 2021 YKS ikinci tercihler ne zaman başlayacak?

YKS ikinci tercihler ne zaman başlayacak? 2021 YKS ikinci tercih dönemi öğrencilerin merak ettiği konulardan birisi oldu. İlk tercih döneminde üniversiteye yerleşemeyenler ne yapacak? Üniversite tercih sonuçları için artık son döneme girildi. Geçtiğimiz yıl 26 Ağustos tarihinde açıklanan sonuçların bu yıl ne zaman açıklanacağı yoğun şekilde sorgulanıyor. Peki; YKS ikinci tercihler ne zaman başlayacak?
YKS İKİNCİ TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte ikinci tercih döneminin de açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili herhangi bir açıklama henüz yapılmadı.
2021 ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-7 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.
Elektronik kayıtlar ise 31 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER!
-Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
-Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
-Üniversite programlarına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların durumlarını belirten belge (Kayıtlı oldukları ortaöğretim kurumundan alınacaktır.