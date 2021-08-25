Milli Eğitim Bakan Özer'den öğretmenlere mazeret tayini açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den öğretmenlere müjdeli haber. Özer yaptığı açıklamada "İller arası yer değişikliği gerçekleşmeyen öğretmenlerimiz, mazeretlerinin bulunduğu il millî eğitim müdürlüklerinin emrine atanacaklardır" dedi.

Bakan Özer, Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından öğretmenler için mazeret tayini açıklaması yaptı. Bakan Özer, yaptığı açıklamada "2021 Yaz Tatili Mazeret Ataması kapsamında iller arası yer değişikliği gerçekleşmeyen öğretmenlerimiz, mazeretlerinin bulunduğu il millî eğitim müdürlüklerinin emrine atanacaklardır. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.