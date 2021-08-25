Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 26.08.2021 05:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.08.2021 05:58
    ABONE OL

    Milli Eğitim Bakan Özer'den öğretmenlere mazeret tayini açıklaması

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den öğretmenlere müjdeli haber. Özer yaptığı açıklamada "İller arası yer değişikliği gerçekleşmeyen öğretmenlerimiz, mazeretlerinin bulunduğu il millî eğitim müdürlüklerinin emrine atanacaklardır" dedi.

    Öğretmenlere mazeret tayini müjdesi

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den öğretmenlere müjdeli haber. Özer yaptığı açıklamada "İller arası yer değişikliği gerçekleşmeyen öğretmenlerimiz, mazeretlerinin bulunduğu il millî eğitim müdürlüklerinin emrine atanacaklardır" dedi.

    Bakan Özer, Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından öğretmenler için mazeret tayini açıklaması yaptı. Bakan Özer, yaptığı açıklamada "2021 Yaz Tatili Mazeret Ataması kapsamında iller arası yer değişikliği gerçekleşmeyen öğretmenlerimiz, mazeretlerinin bulunduğu il millî eğitim müdürlüklerinin emrine atanacaklardır. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İmamoğlu CHP’li Bakırköy Belediyesi’ni eleştirdi
    Haberler Eğitim Milli Eğitim Bakan Özer'den öğretmenlere mazeret tayini açıklaması
        SON DAKİKA