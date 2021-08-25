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    • Eğitim
    • 25.08.2021 21:37
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    • 25.08.2021 21:37
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    140 puan ne zaman tercih yapacak? 140 puanla tercih yapılır mı?

    140 puan ne zaman tercih yapacak? YKS tercih sonuçlarının açıklanmasına sayılı bir süre kala 140 puanla tercih yapılır mı sorusuna yanıt aranıyor. Sınavdan 140 puan alan öğrenciler için yeni bir karar açıklanmıştı. Öğrenciler 140 puan ne zaman tercih yapacak sorusunun cevabını arama motorlarında sorguluyor. Peki; 140 puan ne zaman tercih yapacak?

    takvim.com.tr
    140 puan ne zaman tercih yapacak? 140 puanla tercih yapılır mı?

    140 puan ne zaman tercih yapacak? 140 puanla tercih yapılır mı? Öğrenciler ve veliler 140 puanla tercih olup olmadığını merakla sorguluyor. Sınavdan 140 puan alan öğrenciler arama motorlarında tercih süreçleriyle ilgili bilgi almak istiyor. Peki; 140 puan ne zaman tercih yapacak?

    140 PUAN NE ZAMAN TERCİH YAPACAK?

    TYT puanı en az 150, AYT/YDT puanı en az 180 olan ve 24 tercih hakkı bulunan adaylar tercihlerini 20 Ağustos itibari ile tamamladılar. Ardından ÖSYM tarafından yerleştirme sonuçları açıklanacak, boş kalan kontenjanlar belli olacak. Daha önce tercih yapmamış adaylar için birinci ek tercih dönemi başlayacak.

    YKS 140 PUAN ALANLAR NE ZAMAN TERCİH YAPACAK?

    Bu sürecin ardından da TYT 140, AYT barajı da 170'e indirilecek ve bu yıl ilk kez uygulanan ikinci ek tercih dönemi başlayacak. Bu kapsamda ÖSYM'dem henüz tarih bilgileri net şekilde paylaşılmadı.

    EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAKTIR?

    Yükseköğreti programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir.

    Yükseköğretim programlarının 2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.

    Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır.

    Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir.

    Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır. Ek yerleştirme tercih ücreti 25,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.

        YÖK İLAVE EK YERLEŞTİRME AÇIKLAMASI

        Yükseköğretim Kurulu'nca 2021-YKS sonuçları etraflıca değerlendirilmiş olup küresel çapta devam eden COVID-19 salgınının ülkemizdeki eğitim ve öğretim alanındaki olumsuz etkileri de dikkate alınarak yükseköğretim kurumlarının mevcut kapasitelerinin en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla yeni kararlar alınmıştır.

        Buna göre;

        - AYT/YDT Puanı 180 ve üzerinde olan adayların "merkezi yerleştirme" ve "ek yerleştirme" işlemlerinde puan ve başarı sıraları korunarak tercih ve yerleştirme süreci daha önce ilan edildiği şekilde tamamlanacaktır.

        - 2021-YKS işlemlerine mahsus olmak üzere merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar için "ikinci ek yerleştirme" yapılacaktır. Merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlara verilecek olan bu ikinci ek yerleştirme imkânından "TYT puanı asgari 140"; "AYT/YTD puanı asgari 170" olan adaylar da yararlanabilecektir.

        Böylelikle merkezi ve ek yerleştirme işlemlerinde daha önce ilan edilmiş olan baraj puanlarında herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir. "Boş kalan kontenjanlar için ilave bir tercih fırsatı tanınarak" TYT Puanı 140 ve üzerinde olan adaylar ile AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olan adaylar için ikinci ek yerleştirme işlemleri esnasında tercihte bulunma imkânı verilmiştir.

        Buna göre ikinci ek yerleştirme işlemleri sürecindeTYT puanı 140 ve üzerinde olan adaylar "önlisans programlarında", AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olan adaylar "lisans programlarında" boş kalan kontenjanlara tercihte bulunabileceklerdir.
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        Haberler Eğitim 140 puan ne zaman tercih yapacak? 140 puanla tercih yapılır mı?
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