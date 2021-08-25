140 puan ne zaman tercih yapacak? 140 puanla tercih yapılır mı? Öğrenciler ve veliler 140 puanla tercih olup olmadığını merakla sorguluyor. Sınavdan 140 puan alan öğrenciler arama motorlarında tercih süreçleriyle ilgili bilgi almak istiyor. Peki; 140 puan ne zaman tercih yapacak?
140 PUAN NE ZAMAN TERCİH YAPACAK?
TYT puanı en az 150, AYT/YDT puanı en az 180 olan ve 24 tercih hakkı bulunan adaylar tercihlerini 20 Ağustos itibari ile tamamladılar. Ardından ÖSYM tarafından yerleştirme sonuçları açıklanacak, boş kalan kontenjanlar belli olacak. Daha önce tercih yapmamış adaylar için birinci ek tercih dönemi başlayacak.
YKS 140 PUAN ALANLAR NE ZAMAN TERCİH YAPACAK?
Bu sürecin ardından da TYT 140, AYT barajı da 170'e indirilecek ve bu yıl ilk kez uygulanan ikinci ek tercih dönemi başlayacak. Bu kapsamda ÖSYM'dem henüz tarih bilgileri net şekilde paylaşılmadı.
EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAKTIR?
Yükseköğreti programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir.
Yükseköğretim programlarının 2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.
Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır.
Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir.
Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır. Ek yerleştirme tercih ücreti 25,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.