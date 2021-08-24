Rehber öğretmenleri okula gidecek mi 2021? Rehber öğretmenleri aşı olacak mı, zorunlu mu?

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği yüz yüze eğitim tarihi belli oldu. Okulların 6 Eylül'de açılması kararlaştırıldı. Yüz yüze eğitim için öğrenci ve öğretmenler hazırlıklarını sürdürürken Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da son dakika açıklamalar gelmeye devam ediyor. MEB ve Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle "Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi" hazırlandı. Hazırlanan rehber bugün ülke genelindeki İl müdürlüklerine gönderildi. Rehberde öğretmen, öğrenci, veli ve okul personellerinin aşılanması hakkında detaylar yer alıyor. Peki Rehber öğretmenleri okula gidecek mi 2021? Rehber öğretmenlerine aşı zorunlu mu?
REHBER ÖĞRETMENLERİ AŞI OLACAK MI, ZORUNLU MU?
İl müdürlüklerine gönderilen rehberde öğretmenler, eğitim personeli, kantin çalışanları, öğrenci servisi personeli ile öğrencilerle aynı evde yaşayanların tam doz aşılarının tamamlanmış olması önerildi.
REHBER ÖĞRETMENLERİ OKULA GİDECEK Mİ 2021?
2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı.
Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
AŞI OLMAYAN ÖĞRETMENLER İÇİN PCR TESTİ ZORUNLU OLACAK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası yüz yüze eğitim ile ilgili açıklama yaptı. Erdoğan " 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla öğrencilerle irtibatlı ama aşı olmayan öğretmen ve görevlilerin haftada en az 2 kez PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz. Aşı olmayan üniversite öğrencilerimiz ve üniversite çalışanlarımızdan düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz." dedi.