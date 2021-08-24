Rehber öğretmenleri okula gidecek mi 2021? Rehber öğretmenleri aşı olacak mı, zorunlu mu?

AŞI OLMAYAN ÖĞRETMENLER İÇİN PCR TESTİ ZORUNLU OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası yüz yüze eğitim ile ilgili açıklama yaptı. Erdoğan " 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla öğrencilerle irtibatlı ama aşı olmayan öğretmen ve görevlilerin haftada en az 2 kez PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz. Aşı olmayan üniversite öğrencilerimiz ve üniversite çalışanlarımızdan düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz." dedi.