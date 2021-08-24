Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 24.08.2021 21:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.08.2021 21:33
    ABONE OL

    KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2021 KYK yurt fiyatları ne kadar olacak?

    2021 KYK yurt fiyatları ne kadar olacak? KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? KYK yurt başvurularının başlama tarihi vatandaşlar tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. 20 Ağustos tarihine kadar YKS tercihlerini tamamlayan adaylar şimdi de KYK yurt başvuruları hakkında araştırma yapıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları E-Devlet üzerinden yapılabilecek. Peki; KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

    takvim.com.tr
    KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2021 KYK yurt fiyatları ne kadar olacak?

    KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2021 KYK yurt fiyatları ne kadar olacak? KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Üniversiteye yeni başlayacak hazırlık ve birinci sınıf öğrencileri KYK yurt başvuruları hakkında sorgulama yapıyor. Tercih işlemlerini tamamlayan öğrenciler KYK yurt başvurularının sürecini araştırıyor.

    KYK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

    Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır.

    Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

    Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet kapısı üzerinden yapılmaktadır.

    Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrencilerden yurtlarda hali hazırda kayıtlı olmayanlar ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru yapacaklardır.

        ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler, 7143 sayılı Kanun kapsamında aftan yararlanarak yeniden öğrenime başlayan öğrenciler, özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, yurt içi ve yurtdışı değişim programına katılan öğrenciler, lisans tamamlama öğrencileri ve burslu olmayan uluslararası öğrencilerin başvuruları Bakanlıkça belirlenecek süre içerisinde e-devlet kapısı üzerinden yapılmaktadır.



        Değerlendirme sonuçları; Bakanlık internet sayfası http://sonuc.gsb.gov.tr adresinden duyurulmaktadır.

        KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağına ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Koronavirüste son durum
        Haberler Eğitim KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2021 KYK yurt fiyatları ne kadar olacak?
            SON DAKİKA