KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2021 KYK yurt fiyatları ne kadar olacak? KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Üniversiteye yeni başlayacak hazırlık ve birinci sınıf öğrencileri KYK yurt başvuruları hakkında sorgulama yapıyor. Tercih işlemlerini tamamlayan öğrenciler KYK yurt başvurularının sürecini araştırıyor.
KYK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?
Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır.
Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.
Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet kapısı üzerinden yapılmaktadır.
Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrencilerden yurtlarda hali hazırda kayıtlı olmayanlar ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru yapacaklardır.