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    • Eğitim
    • 24.08.2021 10:14
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    • 24.08.2021 10:18
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    DGS şartlı kayıt hakkı nedir? 2021-2022 Üniversite kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak?

    Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar 2021 yılı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile üniversite kaydı yapmak isteyen öğrenciler için duyuru yayımladı. Özvar yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan öğrencilere şartlı kayıt hakkı tanındığını duyurdu. Müjdeli haberi alan binlerce öğreci DGS şartlı kayıt nedir? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Özvar'ın açıklamalarıyla DGS şartlı kayıt hakkı hakkında detaylar ve 2021-2022 Üniversite kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı...

    takvim.com.tr
    DGS şartlı kayıt hakkı nedir? 2021-2022 Üniversite kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak?

    YÖK'ün son dakika açıklamasının ardından DGS şartlı kayıt hakkı nedir? 2021-2022 Üniversite kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? soruları yoğun olarak araştırılmaya başlandı. DGS tercihlerinin yapılacağı tarih henüz açıklanmazken bekleyişte olan DGS adayları için YÖK'ten DGS şartlı kayıt hakkında açıklama geldi. Açıklama ile mezun olamayan ancak DGS ile bölüm kazanan öğrenciler kayıt yaptırabilecek. Detayları YÖK Başkanı Erol Özvar açıkladı.

    DGS ŞARTLI KAYIT HAKKI NEDİR?

    YÖK Başkanı Erol Özvar sosyal medya hesabından DGS şartlı kayıt hakkında, ''2021 yılı Dikey Geçiş Sınavı kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan öğrencilerimiz için aldığımız karar hayırlı olsun...'' açıklamasında bulundu.

    2021 DGS kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden önlisans öğrencilerinin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2021 DGS'de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabilecekleri bildirildi.

    2021-2022 ÜNİVERSİTE KAYITLARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Üniversite için kayıt işlemleri 1-7 Eylül 2021 tarihleri arasında alınacak. Elektronik kayıtlar da 31 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

    ÜNİVERSİTEYE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

    -Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

    -Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

    -Üniversite programlarına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların durumlarını belirten belge (Kayıtlı oldukları ortaöğretim kurumundan alınacaktır

    -Adayın YKS tercih sonuç belgesinin internet çıktısı.

    -Nüfus cüzdan fotokopisi.

    -6 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

    -Varsa katkı payı/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge (Banka dekontu) a) Elektronik kayıt (E-Kayıt) yapacak olan adaylardın ikinci öğretim programlarına yerleşen adaylar Türk Ekonomi Bankası (TEB)'nın tüm şubelerinden öğrenci numaralarını bildirerek öğrenim ücretlerini yatırabilirler.

    -Askerlik durum belgesi. (Erkek adayların askerlik durumları MSB aracılığıyla sorgulanacaktır. İhtiyaç duyulduğu takdirde kayıt esnasında askerlik durum belgesi istenilecektir. Bu nedenle kayıt öncesinde www.turkiye.gov.tr sayfasından veya Askerlik Şubenize başvurarak askerlik durumunuzun kayıt işlemleri için bir engel oluşturup oluşturmadığı bilgisini öğrenmeniz yararlı olacaktır.)

        ÜNİVERSİTE E-KAYIT NASIL YAPILIR?

        YÖK'ün e-Devlet üzerinden sunduğu hizmetlerin yer aldığı sayfada bulunan "Üniversite e-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, "https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresi üzerinden elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

        Üniversitelere göre değişiklik gösterebilse de genellikle, e-Devlet üzerinden yapılan kayıt işleminden sonra kayıt için herhangi bir belgeye ihtiyaç yok.

        Son yıllarda adaylar tarafından kayıtta en çok tercih edilen yöntem olan "e-Kayıt" uygulaması, bütün devlet üniversitelerinde geçerli. Ayrıca uygulamayı hizmete sunan yaklaşık 50 vakıf üniversitesi de bulunuyor.

        E-KAYITLA ÖĞRENCİ ALAN ÜNİVERSİTELER

        ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

        ADİYAMAN ÜNİVERSİTESİ

        ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

        AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

        AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

        AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

        AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

        AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

        AMASYA ÜNİVERSİTESİ

        ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

        ANKARA ÜNİVERSİTESİ

        ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

        ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ

        ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

        BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

        BARTIN ÜNİVERSİTESİ

        BATMAN ÜNİVERSİTESİ

        BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

        BİLECİK ÜNİVERSİTESİ

        BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

        BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

        BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

        BOZOK ÜNİVERSİTESİ

        CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

        CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

        ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

        ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

        ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

        DİCLE ÜNİVERSİTESİ

        DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

        DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

        DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

        EGE ÜNİVERSİTESİ

        ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

        ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

        ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

        FIRAT ÜNİVERSİTESİ

        GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

        GAZİ ÜNİVERSİTESİ

        GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

        GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

        GEBZE YÜKSEK TK.ENSTİTÜSÜ

        GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

        GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

        HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

        HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

        HARRAN ÜNİVERSİTESİ

        HİTİT ÜNİVERSİTESİ

        IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

        İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

        İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

        İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

        İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

        KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

        KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

        KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

        KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

        KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

        KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

        KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

        KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

        KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

        KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

        MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

        MARMARA ÜNİVERSİTESİ

        MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

        MERSİN ÜNİVERSİTESİ

        MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

        MUĞLA ÜNİVERSİTESİ

        MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

        MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

        NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

        NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

        NİGDE ÜNİVERSİTESİ

        ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

        ORDU ÜNİVERSİTESİ

        ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

        OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ

        PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

        RİZE ÜNİVERSİTESİ

        SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

        SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

        SİİRT ÜNİVERSİTESİ

        SİNOP ÜNİVERSİTESİ

        SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

        ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

        TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

        TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ

        ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

        UŞAK ÜNİVERSİTESİ

        YALOVA ÜNİVERSİTESİ

        YILDIZ TEKNIK ÜNİVERSİTESİ

        YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

        ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
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        Haberler Eğitim DGS şartlı kayıt hakkı nedir? 2021-2022 Üniversite kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak?
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