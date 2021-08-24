YÖK'ün son dakika açıklamasının ardından DGS şartlı kayıt hakkı nedir? 2021-2022 Üniversite kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? soruları yoğun olarak araştırılmaya başlandı. DGS tercihlerinin yapılacağı tarih henüz açıklanmazken bekleyişte olan DGS adayları için YÖK'ten DGS şartlı kayıt hakkında açıklama geldi. Açıklama ile mezun olamayan ancak DGS ile bölüm kazanan öğrenciler kayıt yaptırabilecek. Detayları YÖK Başkanı Erol Özvar açıkladı.
DGS ŞARTLI KAYIT HAKKI NEDİR?
YÖK Başkanı Erol Özvar sosyal medya hesabından DGS şartlı kayıt hakkında, ''2021 yılı Dikey Geçiş Sınavı kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan öğrencilerimiz için aldığımız karar hayırlı olsun...'' açıklamasında bulundu.
2021 DGS kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden önlisans öğrencilerinin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2021 DGS'de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabilecekleri bildirildi.
2021-2022 ÜNİVERSİTE KAYITLARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Üniversite için kayıt işlemleri 1-7 Eylül 2021 tarihleri arasında alınacak. Elektronik kayıtlar da 31 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.
ÜNİVERSİTEYE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?
-Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
-Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
-Üniversite programlarına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların durumlarını belirten belge (Kayıtlı oldukları ortaöğretim kurumundan alınacaktır
-Adayın YKS tercih sonuç belgesinin internet çıktısı.
-Nüfus cüzdan fotokopisi.
-6 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
-Varsa katkı payı/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge (Banka dekontu) a) Elektronik kayıt (E-Kayıt) yapacak olan adaylardın ikinci öğretim programlarına yerleşen adaylar Türk Ekonomi Bankası (TEB)'nın tüm şubelerinden öğrenci numaralarını bildirerek öğrenim ücretlerini yatırabilirler.
-Askerlik durum belgesi. (Erkek adayların askerlik durumları MSB aracılığıyla sorgulanacaktır. İhtiyaç duyulduğu takdirde kayıt esnasında askerlik durum belgesi istenilecektir. Bu nedenle kayıt öncesinde www.turkiye.gov.tr sayfasından veya Askerlik Şubenize başvurarak askerlik durumunuzun kayıt işlemleri için bir engel oluşturup oluşturmadığı bilgisini öğrenmeniz yararlı olacaktır.)