YÖK'ün son dakika açıklamasının ardından DGS şartlı kayıt hakkı nedir? 2021-2022 Üniversite kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? soruları yoğun olarak araştırılmaya başlandı. DGS tercihlerinin yapılacağı tarih henüz açıklanmazken bekleyişte olan DGS adayları için YÖK'ten DGS şartlı kayıt hakkında açıklama geldi. Açıklama ile mezun olamayan ancak DGS ile bölüm kazanan öğrenciler kayıt yaptırabilecek. Detayları YÖK Başkanı Erol Özvar açıkladı.

DGS ŞARTLI KAYIT HAKKI NEDİR?

YÖK Başkanı Erol Özvar sosyal medya hesabından DGS şartlı kayıt hakkında, ''2021 yılı Dikey Geçiş Sınavı kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan öğrencilerimiz için aldığımız karar hayırlı olsun...'' açıklamasında bulundu.

2021 DGS kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden önlisans öğrencilerinin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2021 DGS'de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabilecekleri bildirildi.