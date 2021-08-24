AÖO sınav sonuçları sorgulama ekranı: 2021 AÖO ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

AÖL EK SINAVLAR NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

Mahmut Özer ek sınavlarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Afet bölgelerindeki il millî eğitim müdürlerimiz ve yöneticilerimizle sürekli temas hâlindeyiz. Millî eğitim müdürlerimiz, sınava katılamayan öğrencilerin mağduriyetlerini bana ilettiler. Bunun üzerine hem bu öğrencilerin mağduriyetlerinin giderilmesi hem de ülke genelinde sınava katılamayan diğer öğrencilere tekrar fırsat sağlamak için bu öğrencilerimize yeni bir sınav hakkı tanıma kararı aldık.

Bu çerçevede, ülke genelinde 23-24 Ağustos'ta ek sınav için kayıtlar yeniden açılacak ve çevrim içi ek sınav, 27 Ağustos saat 09.30'dan 29 Ağustos saat 23.59'a kadar yapılacak. Öğrencilerimize hayırlı olsun."