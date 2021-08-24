AÖO sınav sonuçları sorgulama ekranı: 2021 AÖO ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

Eğitimlerini açıktan devam ettiren binlerce ortaokul ve lise öğrencisi geçtiğimiz günlerde MEB'in gerçekleştirdiği ek sınavlara katıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yangın ve sel felaketleri nedeniyle öğrencilerden bir kısmının kayıtlarını yenileyemediklerini, bir kısmının da kayıt yaptırdıkları hâlde sınava giremediklerini belirterek sınavlarına katılamayan öğrencilere yeni sınav hakkı tanındığını duyurdu. Peki ek sınavlar ne zaman yapılacak? Kayıt yenileme işlemleri hangi tarihte? 2021 AÖO ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte AÖO sınav sonuçları sorgulama ekranı ile diğer merak edilenler...
AÖL EK SINAVLAR NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAPILACAK?
Mahmut Özer ek sınavlarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
"Afet bölgelerindeki il millî eğitim müdürlerimiz ve yöneticilerimizle sürekli temas hâlindeyiz. Millî eğitim müdürlerimiz, sınava katılamayan öğrencilerin mağduriyetlerini bana ilettiler. Bunun üzerine hem bu öğrencilerin mağduriyetlerinin giderilmesi hem de ülke genelinde sınava katılamayan diğer öğrencilere tekrar fırsat sağlamak için bu öğrencilerimize yeni bir sınav hakkı tanıma kararı aldık.
Bu çerçevede, ülke genelinde 23-24 Ağustos'ta ek sınav için kayıtlar yeniden açılacak ve çevrim içi ek sınav, 27 Ağustos saat 09.30'dan 29 Ağustos saat 23.59'a kadar yapılacak. Öğrencilerimize hayırlı olsun."
AÖO EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?
AÖL ve AÖO ek sınav sonuçlarının 26 Ağustos'ta açıklanması bekleniyor. MEB'den henüz açıklama gelmedi. Resmi bir açıklama yapıldığında haberimizde eklenecektir.