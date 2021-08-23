MEB'den 81 ile yazı: Uyum eğitimlerinin esasları belirlendi! Yüz yüze eğitim...

MEB tarafından tüm illere gönderilen yazıda, öğretmenlerin mesleki çalışmalarının 31 Ağustos Salı günü başlayacağı ve eğitim öğretim yılı hazırlıkları ile uyum eğitimine yönelik planlamalar sebebiyle okula uyum eğitimlerinin 1-3 Eylül'de yapılacağı hatırlatıldı.

Yazıda, öğrencilerin okula uyumlarının etkin bir şekilde sağlanması için uyum eğitimi uygulamalarının belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülmesinin önem arz ettiği vurgulandı.