Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 6 Eylül'de eğitim başlayacak mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 6 Eylül'de eğitim öğretimin başlamasıyla ilgili her türlü hazırlığı tamamladıklarını söyledi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, sel felaketinin yaşandığı bölgeye gelerek Afet Koordinasyon Merkezi'nde çalışmaları inceleyen Özer, Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı öğretmenlerden psikososyal destek çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Afette yakınlarını, evlerini kaybeden öğretmenlerle görüşen Özer, Bakanlığın tüm gücüyle öğretmenlerin, öğrencilerin ve afetzedelerin yanında olduğunu söyledi.

Özer, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, sel felaketinin yaşandığı günden itibaren devletin yaraları sarmak için sahada olduğuna işaret ederek, "Tüm bakanlar alanda koordineli şekilde süreci yönetti. Biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak sel felaketinin başlangıcından itibaren sadece Kastamonu'da değil, Sinop'ta, Bartın'da eğitim kurumlarımızın hızlı şekilde eğitim öğretime başlaması ile ilgili bakan yardımcılarımız, tüm genel müdürlerimiz, il müdürlerimizle süreci yönettik." dedi.

Bölgede eğitim öğretimin başlayacağını anlatan Özer, "Şu an itibarıyla Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 6 Eylül'de eğitim öğretimin başlamasıyla ilgili her türlü hazırlığımızı tamamlamış bulunuyoruz. Okul binasında değişiklik olması durumunda öğrencilerimizi taşımalı eğitim kapsamına aldık. Öğrencilerimizi ücretsiz okuluna götüreceğiz. Öğlen sıcak yemeklerini yiyecekler, akşam da evlerine teslim edeceğiz. Bu bölgedeki tüm öğrencilerimizin yeni eğitim öğretim yılına hazırlıkta, kırtasiye malzemelerinin tamamını Bakanlık olarak karşılayacağız. Aynı zamanda (selden etkilenen) tüm öğrencilerimize tablet hediye vereceğiz." diye konuştu.

Bakanlık uzmanlarının bölgede çalıştığını dile getiren Özer, şöyle devam etti:

"Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğümüze bağlı çalışan tüm uzmanlarımız, psikososyal destek uzmanlarımız sahada velilerimizle hemhal oluyorlar, öğrencilerimizle görüşüyorlar. Bir taraftan fiziki hasarların yaraları sarılırken, diğer yandan da psikososyal hasarları sarmak için AFAD ve İçişleri Bakanlığı ile koordineli şekilde süreç yönetiyorlar. Evleri ile ilgili sıkıntı olan velilerimize tüm pansiyonlarımızı açtık. Ücretsiz şekilde pansiyonlarımızda konaklıyorlar, aynı zamanda yemeklerini yiyebiliyorlar. Bakanlığımız mevcut okulların onarımı veya yıkılıp yapılmasıyla ilgili tüm süreçleri tamamladı. Gerekli planlarımızı yaptık, tüm kaynakları Kastamonu, Sinop ve Bartın'a aktardık."

Özer, yeni eğitim öğretim sürecine hazırlanmayla ilgili hiçbir sorun bulunmadığının altını çizerek, "Tüm arkadaşlarımız sürecin içerisinde. İnşallah 6 Eylül'e kadar planlanan süreç işleyecek ve öğrencilerimizi başka bir travma yaşamadan okullarımızda ağırlamaya başlayacağız. Buradaki öğrencilerimizle ilgili daha farklı bir planlama yapacağız. Travmayı atlatamayan çocuklarımızla ilgili ilk haftalarda ilave tedbirlerimiz olacak. Arkadaşlarımız hazırlıklarını sürdürüyor." ifadelerini kulandı.

Süreçte görev alan öğretmenlere teşekkür eden Özer, "Sadece Kastamonu, Bartın veya Sinop'ta değil, yangın felaketinde Antalya'da, Muğla'da canlarını hiçe sayarak, ailelerinin durumunu hiçe sayarak sahaya gidip valiliklerimizle iş birliği içerisinde kendilerine verilen görevi fedakarca gerçekleştirdiler. Hepsiyle gurur duyuyorum. Hem sel hem de yangın felaketinde görev alan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Bakan Özer, sürecin başından beri koordinasyonunu sağlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve bürokratlara da teşekkür etti.