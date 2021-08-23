Milli Eğitim Bakanlığı 2021 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavında (İOKBS) öğrencilerin sorumlu olacakları konu, kazanım ve açıklamaları yayımladı. Binlerce öğrencinin her yıl burs almak için katıldığı sınav için heyecanlı bekleyiş sürürken internet arama motorlarında en çok aratılan konu bursluluk sınavı hakkındaki detaylar oldu. Peki İOKBS bursluluk sınavı ne zamana ertelendi, hangi tarihte yapılacak? MEB 2021 bursluluk sınav konuları nelerdir, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

BURSLULUK SINAVI NE ZAMANA ERTELENDİ, HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

25 Nisan'da yapılması planlanan İOKBS bursluluk sınavı 5 Eylül 2021 tarihine ertelendi.

2021 BURSLULUK SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sınava katılacak öğrencilerin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

MEB'dne yapılan açıklamada, ''Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.

Fotoğraflı sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi (il/ilçe), bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, fotoğraflı sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.'' bilgilerine yer verildi.

MEB 2021 BURSLULUK SINAV KONULARI NELERDİR?

2021 yılında 5 Eylül güün yapılan İOKBS sınavının konu, kazanım ve açıklamalarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

5, 6 ve 7'nci sınıflar için tıklayınız.

8. sınıf için tıklayınız.

Hazırlık sınıfı için tıklayınız.

9, 10 ve 11'inci sınıflar için tıklayınız.

BURSLULUK SINAVI NASIL YAPILACAK?

İOKBS sınavında adaylara toplam 100 soru yöneltilecek. 4 seçenekli soruların cevaplanması için sınav süresi 120 dakika olarak belirlendi.