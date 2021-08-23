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    • Eğitim
    • 23.08.2021 18:16
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    • 23.08.2021 18:16
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    bilsem.meb.gov.tr: BİLSEM kayıtları nasıl yapılır? MEB BİLSEM kayıtları ne zaman sona erecek 2021?

    BİLSEM kayıtları başladı mı? Sorusu öğrenciler tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. BİLSEM, ilkokullarda özel yetenekli öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği BİLSEM sınavlarına katılıp başarılı not alanlar ve bu bağlamda kayıt hakkı kazananlar işlemlerin ne zaman başlayacağını merak edip araştırıyor. Peki, BİLSEM kayıtları nasıl yapılır? İşte konu hakkında detaylar!

    takvim.com.tr
    bilsem.meb.gov.tr: BİLSEM kayıtları nasıl yapılır? MEB BİLSEM kayıtları ne zaman sona erecek 2021?

    BİLSEM kayıtları nasıl yapılır? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılmaya başlandı. Milli Eğityim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, BİLSEM kayıt süreci 23 Ağustos'ta yani bugün başladı. Bu gelişmelerin ardından öğrenciler tarafından kayıtların ne zaman sona ereceği ve nasıl yapılacağı araştırılmaya başlandı. Peki, BİLSEM kayıtları ne zaman sona erecek? İşte konu hakkında detaylar!

    BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

    Takvime göre BİLSEM'de kayıt süreci 23 Ağustos'ta başlayacak ve 10 Eylül 2021 tarihine kadar devam edecek.

    BİLSEM NEDİR, KAYITLARI NASIL YAPILIR?

    Bilsem'de eğitim almaya hak kazanan öğrenciler, belirtilen tarihlerinde, bağlı oldukları ildeki Bilim ve Sanat Merkezi'ne doğrudan müracaat ederek kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

    Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır.

    Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerine öğrenci seçimi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen tarihlerde yapılan sınav sonuçlarına göre yapılmaktadır. Bu sınav ilkokul 1., 2. ve 3. sınıf düzeyindeki öğrencilere tablet üzerinde dijital olarak yapılmaktadır. Bu sınava 2017 yılına dek bireysel olarak başvuru yapılamıyordu. Diğer senelerden farklı olarak 2017 - 2018 Eğitim Döneminde veliler, sınav ücretini yatırdıktan sonra sınıf öğretmeninden gözlem formunu doldurmasını talep edebilecek. Aslında dolaylı bir şekilde Bilsem sınavı başvurularının bireysel olarak yapılmasının önü açıldı. Sınava katılacak olan öğrenciler okullarındaki sınıf öğretmenleri tarafından doldurulan "gözlem formu" listesiyle aday gösterilmektedir.

        Aday gösterilen öğrencilerin tümü grup tarama sınavına (tablet üzerinde yapılan dijital uygulama) girmelidir. Grup tarama uygulamasına girecek olan öğrencilerin randevuları il tanılama sınav komisyonu tarafından MEBBİS-BİLSEM İşlemleri Modülü üzerinden belirtilen tarihler arasında günlük 4 oturum olarak planlanmaktadır. Grup tarama uygulaması tüm Türkiye'de tamamlandıktan sonra yetenek alanları bazında sonuçlara göre ülke ortalaması belirlenerek, bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler MEB kurumsal web sitesinden ilan edilecektir. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere il tanılama sınav komisyonu tarafından MEBBİS-BİLSEM işlemleri modülü üzerinden randevu verilecektir.

        KAYIT DÖNEMİ ve KAYIT İÇİN GEREKENLER

        Bilim ve Sanat Merkezine öğrenci kayıtları Eylül ayının ilk haftası içinde yapılır. Kayıt için aşağıdaki belgeler istenir:

        1-Kayıt Formu

        2-Veli Muvafakat Belgesi

        3-Örgün Eğitim Kurumundan Alınan Öğrenci Belgesi

        Eğitim öğretim yılı başlayana kadar Merkeze kaydını yaptırmamış öğrenciler kayıt haklarını kaybederler.
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        Haberler Eğitim bilsem.meb.gov.tr: BİLSEM kayıtları nasıl yapılır? MEB BİLSEM kayıtları ne zaman sona erecek 2021?
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