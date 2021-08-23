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    • Eğitim
    • 23.08.2021 19:03
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    • 23.08.2021 19:03
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    2021 ÖSYM takvimiyle YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? YKS sonuçları için heyecanlı bekleyiş!

    YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? 2021 ÖSYM takvimiyle YKS sonuçları merakla bekleniyor. Milyonlarca öğrenci üniversiteye yerleşmek için tercih işlemlerini tamamladı ve gözler ÖSYM’nin yapacağı duyuruya çevrildi. Üniversite tercih sonuçlarıyla birlikte öğrenciler hangi okula yerleştiğini araştıracak. Yerleştirmeyle birlikte ek tercih süreci de başlamış olacak. Peki; YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? İşte güncel ÖSYM takvimi!

    takvim.com.tr
    2021 ÖSYM takvimiyle YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? YKS sonuçları için heyecanlı bekleyiş!

    YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Milyonlarca öğrencinin tercih yaptığı YKS için gözler sonuçlara çevrildi. Öğrenciler heyecan dolu duyuruyu beklerken, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır sorusu da sık sık sorgulanmaya başlandı. 2021 ÖSYM takvimiyle YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin ipuçları da belli oldu. Tercih sonuçlarına göre öğrenciler hangi üniversiteye yerleştiğini öğrenebilecek. Bu sürecin ardından ek tercih işlemleri de başlayacak. İşte YKS sonuçları hakkında bilgiler!

    YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

    YKS tercih sonuçları için henüz ÖSYM tarafından herhangi bir tarih açıklaması yapılmadı. Ancak tahminlere göre sonuçların Eylül ayından önce duyurulması bekleniyor.

    BİRKAÇ GÜNDE AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

    ÖSYM YKS 2021 tercih kılavuzunda yer alan bilgilere göre "Elektronik kayıt" 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Bu tarihlere göre sonuçların Ağustos ayının son haftasında açıklanması bekleniyor.

    EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    TYT puanı en az 150, AYT/YDT puanı en az 180 olan ve 24 tercih hakkı bulunan adaylar tercihlerini tamamladı.

    Ardından ÖSYM tarafından yerleştirme sonuçları açıklanacak, boş kalan kontenjanlar belli olacak. Daha önce tercih yapmamış adaylar için birinci ek tercih dönemi başlayacak.

    Bu sürecin ardından da TYT 140, AYT barajı da 170'e indirilecek ve bu yıl ilk kez uygulanan ikinci ek tercih dönemi başlayacak.

        140 PUAN ALANLAR NE ZAMAN TERCİH YAPACAK?

        2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme ve ek yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlar için bu seneye özel "ikinci ek yerleştirme" yapılacak.

        Düşürülen baraj puanlarla tercihler bu aşamada yapılabilecek ve TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.

        Merkezi yerleştirmenin ardından boş kalan kontenjanlar için TYT ve AYT/YDT için yine 150/180 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ek yerleştirme" ile 140/170 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ikinci ek yerleştirme" süreçleriyle ilgili tercih ve sonuç tarihleri ÖSYM tarafından ilan edilecek.

        ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

        Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır.

        Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2021 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.
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        Haberler Eğitim 2021 ÖSYM takvimiyle YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? YKS sonuçları için heyecanlı bekleyiş!
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