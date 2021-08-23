2021 ÖSYM takvimiyle YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? YKS sonuçları için heyecanlı bekleyiş!

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Milyonlarca öğrencinin tercih yaptığı YKS için gözler sonuçlara çevrildi. Öğrenciler heyecan dolu duyuruyu beklerken, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır sorusu da sık sık sorgulanmaya başlandı. 2021 ÖSYM takvimiyle YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin ipuçları da belli oldu. Tercih sonuçlarına göre öğrenciler hangi üniversiteye yerleştiğini öğrenebilecek. Bu sürecin ardından ek tercih işlemleri de başlayacak. İşte YKS sonuçları hakkında bilgiler!
YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
YKS tercih sonuçları için henüz ÖSYM tarafından herhangi bir tarih açıklaması yapılmadı. Ancak tahminlere göre sonuçların Eylül ayından önce duyurulması bekleniyor.
BİRKAÇ GÜNDE AÇIKLANMASI BEKLENİYOR
ÖSYM YKS 2021 tercih kılavuzunda yer alan bilgilere göre "Elektronik kayıt" 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Bu tarihlere göre sonuçların Ağustos ayının son haftasında açıklanması bekleniyor.
EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TYT puanı en az 150, AYT/YDT puanı en az 180 olan ve 24 tercih hakkı bulunan adaylar tercihlerini tamamladı.
Ardından ÖSYM tarafından yerleştirme sonuçları açıklanacak, boş kalan kontenjanlar belli olacak. Daha önce tercih yapmamış adaylar için birinci ek tercih dönemi başlayacak.
Bu sürecin ardından da TYT 140, AYT barajı da 170'e indirilecek ve bu yıl ilk kez uygulanan ikinci ek tercih dönemi başlayacak.