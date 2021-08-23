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    • Eğitim
    • 23.08.2021 20:38
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    • 23.08.2021 20:38
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    13 Eylül'de üniversiteler açılacak mı? Üniversitelerde eğitim yüz yüze mi online mı olacak? 2021 üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?

    13 Eylül'de üniversiteler açılacak mı? Üniversitelerde eğitim online mı yüz yüze mi açılacak? Sorusu milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle uzun süredir online olarak eğitimine devam eden öğrenciler, üniversitelerin ne zaman açılacağını merak edip araştırıyor. Halihazırda üniversite eğitimi alan ve üniversiteye yeni başlayacak öğrenci adayları YÖK tarafından yapılan son dakika açıklamaları takip ediyor. Peki, 13 Eylül'de üniversiteler açılıyor mu? Üniversitelerde eğitim yüz yüze mi olacak? İşte konu hakkında detaylar!

    takvim.com.tr
    13 Eylül’de üniversiteler açılacak mı?

    13 Eylül'de üniversiteler açılacak mı? Sorusu milyonların gündeminde yer alıyor. Uzun süredir uzaktan eğitim alan üniversiteli öğrenciler, 2021-2022 eğitim öğretim yılında üniversitelerin açılıp açılmayacağına dair araştırmalar yapıyor. Bu bağlamda YÖK tarafından yapılan son dakika açıklamaları takip ediliyor. Peki, 13 Eylül'de üniversiteler açılıyor mu? Üniversitelerde eğitim yüz yüze mi olacak? İşte konu hakkında detaylar!

    ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalardaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşme takvimi açıklamaları kapsamında, üniversitelerin, 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül itibarıyla başlayacağını bildirmişti.

    YÖK'TEN SAĞLIK BAKANLIĞI'NA YAZI

    Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, "13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak" açıklamasında bulundu.

    Buna göre üniversitelerin 13 Eylül Pazartesi günü itibariyle açılacağı öngörülüyor.

        ÜNİVERSİTELER YÜZ YÜZE Mİ AÇILACAK?

        YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, 2019 yılının sonlarında başlayan Covid-19 küresel salgını ile birlikte yükseköğretim kurumlarında uzaktan eğitime geçildiği anımsatıldı. Uygulamalı eğitimlerin bir kısmına devam edilmesi ve özellikle harmanlanmış (hibrit) öğretimin de yaygınlaşması ile birlikte geçen yıl 'Küresel Salgında Yeni Normalleşme' çalışmaları yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Salgının dinamik bir süreç olduğu göz önünde bulundurulduğunda, üniversitelerin ilgili kurulları tarafından salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programların farklı uygulamaları özelinde planlama yapılması gerektiği belirtilmiştir. Buna göre üniversitelerimizde 'Koronavirus Komisyonları' oluşturulmuş, hızlı karar mekanizmaları tesis edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

        Yüz yüze eğitimin başlaması için çalışmaların yürütüldüğü belirtilerek, "2021-2022 Eğitim ve Öğretim döneminde, Yükseköğretim Kurulu olarak örgün programlarda 'yüz yüze eğitime' başlanması için gerekli çalışmalarımız yürütülmektedir. Salgının seyrine, alt yapı imkanları ve yerleşkelerin kapasitelerine göre, Covid-19 salgınına yönelik tedbirler kapsamında yükseköğretim kurumlarımız tarafından gerektiğinde program özelinde yüz yüze ve çevrim içi öğretim yapılabilecektir" denildi.

        ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-7 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

        Elektronik kayıtlar ise 31 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

        KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüz yüze eğitime dair açıklamalarda bulundu: ''Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrencilerle irtibatlı henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa pcr testi yaptırmasını isteyeceğiz. Aşı olmayan üniversite öğrencilerimiz ve üniversite çalışanlarından düzenli pcr testi yaptırmalarını talep edeceğiz. Uçak, sinema, konser gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için zorunlu pcr testi uygulamalarını devreye alacağız. Tamam diye ifade ettiğimiz temizlik, maske, mesafede bu kurallara riayet özellikle bizim sağlığımızın temel esasıdır.''

        ANADOLU ÜNİVERSİTESİ'NDEN AÇIKLAMA!

        Üniversiteden yapılan açıklamada; ''Üniversitemizde 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi dersleri, 4 Ekim 2021 tarihinde başlayacaktır. Eğitimin, Yükseköğretim Kurulu Kararları ve Sağlık Bakanlığı tedbirleri dikkate alınarak, "hibrit eğitim" şeklinde (yüz yüze ve online karması) yapılması planlanmaktadır. Bu planlamada, bazı dersler tamamen online, bazıları tamamen yüz yüze, bazıları ise sınıf ortamında canlı yayın eşliğinde verilecektir.Hangi dersin ne şekilde verileceği, bölüm ve programların web sitelerinden duyurulacaktır.'' ifadeleri yer aldı.
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        Haberler Eğitim 13 Eylül'de üniversiteler açılacak mı? Üniversitelerde eğitim yüz yüze mi online mı olacak? 2021 üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?
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