13 Eylül'de üniversiteler açılacak mı? Üniversitelerde eğitim yüz yüze mi online mı olacak? 2021 üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?

13 Eylül'de üniversiteler açılacak mı? Sorusu milyonların gündeminde yer alıyor. Uzun süredir uzaktan eğitim alan üniversiteli öğrenciler, 2021-2022 eğitim öğretim yılında üniversitelerin açılıp açılmayacağına dair araştırmalar yapıyor. Bu bağlamda YÖK tarafından yapılan son dakika açıklamaları takip ediliyor. Peki, 13 Eylül'de üniversiteler açılıyor mu? Üniversitelerde eğitim yüz yüze mi olacak? İşte konu hakkında detaylar!
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalardaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşme takvimi açıklamaları kapsamında, üniversitelerin, 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül itibarıyla başlayacağını bildirmişti.
YÖK'TEN SAĞLIK BAKANLIĞI'NA YAZI
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, "13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak" açıklamasında bulundu.
Buna göre üniversitelerin 13 Eylül Pazartesi günü itibariyle açılacağı öngörülüyor.