13 Eylül’de üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler yüz yüze mi olacak? YÖK 2021-2022 yüz yüze eğitim açıklaması!

Koronavirüs salgını nedeniyle bir yılı aşkın süredir online eğitim gören üniversite öğrencileri Eylül ayında okulların açılıp açılmayacağını merak ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca okullarda yüz yüze eğitime öncelik verildiğini belirtmişti. Kabine Toplantısı sonrası da Cumhurbaşkanı Erdooğan millete sesleniş konuşmasında yüz yüze eğitimle ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Peki 13 Eylül'de üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler yüz yüze mi olacak? İşte YÖK 2021-2022 yüz yüze eğitim açıklaması...
13 EYLÜL'DE ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?
YÖK'ün 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimine göre üniversiteler 13 Eylül'de açılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da son açıklamasında, ''Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacaktır." dedi.
ÜNİVERSİTELER YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?
13 Eylül'de okullarına kavuşacak milyonlarca öğrenci derslerini yüz yüze almaya hazırlanıyor. MEB'e bağlı ilkokul, ortaokul ve liseler ile YÖK'e bağlı üniversitelerde dersler yüz yüz verilecek.
YÖK'TEN SAĞLIK BAKANLIĞINA AŞI TALEBİ
YÖK, Sağlık Bakanlığına üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanması talebinde bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, "13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak" diye konuştu.