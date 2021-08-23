13 Eylül’de üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler yüz yüze mi olacak? YÖK 2021-2022 yüz yüze eğitim açıklaması!

YÖK'TEN SAĞLIK BAKANLIĞINA AŞI TALEBİ

YÖK, Sağlık Bakanlığına üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanması talebinde bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, "13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak" diye konuştu.