Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 22.08.2021 17:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.08.2021 17:05
    ABONE OL

    Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman belli olur? YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı, saat kaçta açıklanacak?

    2021 yılında 26-27 Haziran tarihlerinde uygulanan YKS için gözler tercih sonuçlarında. 5 Ağustos'ta başlayan tercih süreci 20 Ağustos'ta sona ermişti. Üniversitelerin açılmasına çok az bir süre kaldı. Yerleşecekleri okullara kayıt yaptırmak için YKS tercih sonuçları hakkındaki son dakika açıklamaları yakından takip eden milyonlarca aday Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman belli olur? YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı, saat kaçta açıklanacak? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte 2021 YKS tercih sonuçları hakkında detaylar...

    takvim.com.tr
    Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman belli olur? YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı, saat kaçta açıklanacak?

    Üniversitelerde yüz yüze eğitimin 13 Eylül'de başlayacağı kesinleşti. YÖK okulların zamanında açılması için gerekli önlemleri almaya devam ettiklerini duyurdu. Hayallerindeki üniversite ve bölüme yerleşebilmek için YKS'de ter döken milyonlarca aday bu kez YKS tercih sonuçlarını bekliyor. Kampüslerin 13 Eylül'de kapılarını öğrencilere açılacağının netleşmesiyle Üniversite yerleştirme sonuçları hakkında araştırmalar hızlandı. Peki Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman belli olur? YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı, saat kaçta açıklanacak?

    ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLUR?

    YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netleşmedi. Ancak üniversitelere kayıtların 4 Eylül'de alınmaya başlanacağı duyuldu. Bu nedenle YKS tercih sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

    YKS TERCİH SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIR MI, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

    YKS tercih sonuçların en geç 27 Ağustos tarihinde açıklanmasının bekleniyor. YKS asıl tercihlerin açıklanmasının ardından ek tercih süreci başlayacak. Ek tercihe ilk tercihlerde herhangi bir programa yerleşemeyen ve ya hiç tercih yapmayan adaylar başvurabilecek. Ek tercihlerde TYT barajı 140'a, AYT barajı da 170'e indirildi.

    YERLEŞTİRME SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

    2021 YKS tercih sonuçlarına adaylar https://sonuc.osym.gov.tr aracılığıyla bakabilecek. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Ancak yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

    ÜNİVERSİTE TERCİH SONUCU SORGULAMA EKRANI

        2021-2022 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

        Üniversitelerin herhangi bir programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecekler. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacak. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2021 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacak. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacak.

        KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

        a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
        b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
        c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
        d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
        e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.
        Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Hakemi çağırsa gol iptal
        Haberler Eğitim Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman belli olur? YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı, saat kaçta açıklanacak?
            SON DAKİKA