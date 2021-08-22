Üniversitelerde yüz yüze eğitimin 13 Eylül'de başlayacağı kesinleşti. YÖK okulların zamanında açılması için gerekli önlemleri almaya devam ettiklerini duyurdu. Hayallerindeki üniversite ve bölüme yerleşebilmek için YKS'de ter döken milyonlarca aday bu kez YKS tercih sonuçlarını bekliyor. Kampüslerin 13 Eylül'de kapılarını öğrencilere açılacağının netleşmesiyle Üniversite yerleştirme sonuçları hakkında araştırmalar hızlandı. Peki Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman belli olur? YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı, saat kaçta açıklanacak?
ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLUR?
YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netleşmedi. Ancak üniversitelere kayıtların 4 Eylül'de alınmaya başlanacağı duyuldu. Bu nedenle YKS tercih sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
YKS TERCİH SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIR MI, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
YKS tercih sonuçların en geç 27 Ağustos tarihinde açıklanmasının bekleniyor. YKS asıl tercihlerin açıklanmasının ardından ek tercih süreci başlayacak. Ek tercihe ilk tercihlerde herhangi bir programa yerleşemeyen ve ya hiç tercih yapmayan adaylar başvurabilecek. Ek tercihlerde TYT barajı 140'a, AYT barajı da 170'e indirildi.
YERLEŞTİRME SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?
2021 YKS tercih sonuçlarına adaylar https://sonuc.osym.gov.tr aracılığıyla bakabilecek. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Ancak yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.