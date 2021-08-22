Üniversitelerde yüz yüze eğitimin 13 Eylül'de başlayacağı kesinleşti. YÖK okulların zamanında açılması için gerekli önlemleri almaya devam ettiklerini duyurdu. Hayallerindeki üniversite ve bölüme yerleşebilmek için YKS'de ter döken milyonlarca aday bu kez YKS tercih sonuçlarını bekliyor. Kampüslerin 13 Eylül'de kapılarını öğrencilere açılacağının netleşmesiyle Üniversite yerleştirme sonuçları hakkında araştırmalar hızlandı. Peki Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman belli olur? YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı, saat kaçta açıklanacak?

ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLUR?

YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netleşmedi. Ancak üniversitelere kayıtların 4 Eylül'de alınmaya başlanacağı duyuldu. Bu nedenle YKS tercih sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.