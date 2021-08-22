Okullar 6 Eylül’de açılacak mı, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İlkokul, ortaokul ve liselerde dersler uzaktan mı, yüz yüze mi olacak?

Eylül ayına az bir süre kala okulların son durumu hakkında Kabine Toplantısından çıkacak karar dört gözle bekleniyordu. Ağustos ayında yapılan son Kabine Toplantısının ardından yüz yüze eğitimin detayları da belli oldu. Toplantının ana gündem maddelerinden biri olan yüz yüze eğitim hakkında açıklamalar gelmeye devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle uzun bir süredir kapalı olan okulların 6 Eylül'de açılacağı netleşti. Bu kapsamda Okullar 6 Eylül'de açılacak mı, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İlkokul, ortaokul ve liseler için okullar uzaktan mı, yüz yüze mi olacak? soruları da yanıt buldu. İşte yüz yüze eğitim hakkında son gelişmeler...
OKULLAR 6 EYLÜL'DE AÇILACAK MI, YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
MEB'e bağlı tüm okullar 6 Eylül'de kapılarını öğrencilerine açacak.
Başkan Erdoğan, ''Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrencilerle irtibatlı henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa pcr testi yaptırmasını isteyeceğiz. Aşı olmayan üniversite öğrencilerimiz ve üniversite çalışanlarından düzenli pcr testi yaptırmalarını talep edeceğiz. Uçak, sinema, konser gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için zorunlu pcr testi uygulamalarını devreye alacağız. Tamam diye ifade ettiğimiz temizlik, maske, mesafede bu kurallara riayet özellikle bizim sağlığımızın temel esasıdır.'' dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yüz yüze eğitimde kararlı olduklarını belirterek, ''En net ve yüksek sesle ifade etmek isterim ki tüm okullarımız zamanında açılacak. Yüz yüze eğitimden vazgeçmemiz kesinlikle mümkün değildir. Tüm seviyelerde okullarımız yüz yüze eğitim verecek, uygulamalı eğitimler aralıksız olarak devam edecektir. Artık aşı var. Koşullar ne olursa olsun öğrencilerimizi koruyarak uygulamalı ve yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Bilim Kurulu'muz eğitimde uyulması gereken uygulanabilir kuralları belirledi. Alınması gereken tedbirler ile ilgili hazırlıklarını tamamladı. (Yüz yüze eğitime geçiş) Bu süre zarfında çok önemli bir işimiz var. O da aşı olmamış öğretmen ve öğretim üyesi kalmayacak tedbirleri hayata geçirmek. Eğitim ve iş hayatının sekteye uğramaması için aşı olmazsa olmaz kural haline gelmeli, aşı olmayanlar ise düzenli olarak PCR test sonuçlarının negatif olduğunu göstermelidir'' diye konuştu.
Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de, ''En büyük amacım fırsat eşitliğini sağlamak olacaktır, çok çalışacağız. Eylül'de okulları açmak için ne gerekiyorsa yapacağız. İlk önceliğim gerekli önlemleri alarak okulları yüz yüze eğitime geçmeye hazırlamaktır. Okulların açılması için vakaların sıfırlanmasını bekleyemeyiz. Okulları kapalı tutmak gibi lüksümüz gibi yoktur. Sayın Bakanıma teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.