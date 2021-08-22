Okullar 6 Eylül’de açılacak mı, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İlkokul, ortaokul ve liselerde dersler uzaktan mı, yüz yüze mi olacak?

Eylül ayına az bir süre kala okulların son durumu hakkında Kabine Toplantısından çıkacak karar dört gözle bekleniyordu. Ağustos ayında yapılan son Kabine Toplantısının ardından yüz yüze eğitimin detayları da belli oldu. Toplantının ana gündem maddelerinden biri olan yüz yüze eğitim hakkında açıklamalar gelmeye devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle uzun bir süredir kapalı olan okulların 6 Eylül'de açılacağı netleşti. Bu kapsamda Okullar 6 Eylül'de açılacak mı, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İlkokul, ortaokul ve liseler için okullar uzaktan mı, yüz yüze mi olacak? soruları da yanıt buldu. İşte yüz yüze eğitim hakkında son gelişmeler...

OKULLAR 6 EYLÜL'DE AÇILACAK MI, YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MEB'e bağlı tüm okullar 6 Eylül'de kapılarını öğrencilerine açacak.

Başkan Erdoğan, ''Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrencilerle irtibatlı henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa pcr testi yaptırmasını isteyeceğiz. Aşı olmayan üniversite öğrencilerimiz ve üniversite çalışanlarından düzenli pcr testi yaptırmalarını talep edeceğiz. Uçak, sinema, konser gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için zorunlu pcr testi uygulamalarını devreye alacağız. Tamam diye ifade ettiğimiz temizlik, maske, mesafede bu kurallara riayet özellikle bizim sağlığımızın temel esasıdır.'' dedi.