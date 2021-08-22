LGS 3.nakil sonuçları açıklandı mı son dakika? 2021 LGS 3. tercih sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak? MEB’dem açıklama...

1 milyonu aşkın adayın katılım gösterdiği Liseye Geçiş Sınavı'nın (LGS) nakil sonuçları hakkında MEB'in son dakika açıklamaları yakında takip ediliyor. 1. ve 2. tercihlerde herhangi bir liseye yerleşemeyen adaylar 3. nakillerle okullarına kavuşacak. 3. nakil sonuçlarını dört gözle bekleyen adaylar sabah saatlerinden itibaren LGS 3.nakil sonuçları açıklandı mı son dakika? 2021 LGS 3. tercih sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak? şeklindeki sorulara yanıt arıyor. Peki MEB'den konuya ilişkin son dakika açıklama geldi mi? İşte yeni gelişmeler...

LGS 3. NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI SON DAKİKA?

MEB'den 3. nakil sonuçlarına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. 3. nakil sonuçlarının 20 Ağustos'ta açıklanması bekleniyordu ancak bir duyuru yayımlanmadı. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.