LGS 3.nakil sonuçları açıklandı mı son dakika? 2021 LGS 3. tercih sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak? MEB’dem açıklama...

1 milyonu aşkın adayın katılım gösterdiği Liseye Geçiş Sınavı'nın (LGS) nakil sonuçları hakkında MEB'in son dakika açıklamaları yakında takip ediliyor. 1. ve 2. tercihlerde herhangi bir liseye yerleşemeyen adaylar 3. nakillerle okullarına kavuşacak. 3. nakil sonuçlarını dört gözle bekleyen adaylar sabah saatlerinden itibaren LGS 3.nakil sonuçları açıklandı mı son dakika? 2021 LGS 3. tercih sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak? şeklindeki sorulara yanıt arıyor. Peki MEB'den konuya ilişkin son dakika açıklama geldi mi? İşte yeni gelişmeler...
LGS 3. NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI SON DAKİKA?
MEB'den 3. nakil sonuçlarına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. 3. nakil sonuçlarının 20 Ağustos'ta açıklanması bekleniyordu ancak bir duyuru yayımlanmadı. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.
2021 LGS 3. TERCİH SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
LGS 3. tercih sonuçlarının 09.00 16.00 saatleri arasında açıklanması bekleniyor. Aşağıda yer alan link üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.
LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK 2021-2022?
2021-2022 yılı eğitim ve öğretim yılı takvimine göre okullar 6 Eylül 2021 tarihinde kapılarını açacak.
Birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.