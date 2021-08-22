AÖL ek sınav kayıt tarihleri 2021: AÖL ek sınav kayıt yenileme ücreti ne kadar, ek sınav kaydı nasıl yapılır?

AÖL ek sınavlar 20 Ağustos 2021 tarihinde tamamlanmıştı. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) yangın ve sel felaketleri nedeniyle kayıtlarını yenilmeyen, yeniledikleri halde sınava katılamayan öğrencileri düşünerek yeni bir karar aldı. Kararı açıklayan yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarına katılamayan öğrencilere yeni sınav hakkı tanındığını bildirdi. Peki AÖL ek sınav kayıt yenileme ücreti ne kadar, hangi bankaya ödenir? AÖO, AÖL ek sınav kaydı nasıl yapılır? Tüm merak edilenlerin yanıtları haberimizde...

AÖL EK SINAV KAYIT TARİHLERİ

Öğrenciler 23-24 Ağustos'ta kayıtlarını yaptırarak 27-29 Ağustos'ta çevrim içi sınava katılabilecekler. Bakan Özer ek sınavlar için ek süre verilmesi hakkında şu açıklamalarda bulundu;

"Afet bölgelerindeki il millî eğitim müdürlerimiz ve yöneticilerimizle sürekli temas hâlindeyiz. Millî eğitim müdürlerimiz, sınava katılamayan öğrencilerin mağduriyetlerini bana ilettiler. Bunun üzerine hem bu öğrencilerin mağduriyetlerinin giderilmesi hem de ülke genelinde sınava katılamayan diğer öğrencilere tekrar fırsat sağlamak için bu öğrencilerimize yeni bir sınav hakkı tanıma kararı aldık.

Bu çerçevede, ülke genelinde 23-24 Ağustos'ta ek sınav için kayıtlar yeniden açılacak ve çevrim içi ek sınav, 27 Ağustos saat 09.30'dan 29 Ağustos saat 23.59'a kadar yapılacak. Öğrencilerimize hayırlı olsun."