MEB son dakika: AÖL sınavları ne zaman yapılacak? Bakan Özer açıkladı! Sınava katılamayan öğrenciler...

Açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarına katılamayan öğrenciler sınavların ne zaman yapılacağını merak ediyordu. Milli Eğitim Bakanı Özer, açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarına katılamayan öğrencilerin sınava katılabileceği tarihi açıkladı. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak? İşte son dakika haberinin detayları...
TARİHLER BELLİ OLDU
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarına katılamayan öğrencilere yeni sınav hakkı tanındığını; öğrencilerin, 23-24 Ağustos'ta kayıtlarını yaptırarak 27-29 Ağustos'ta çevrim içi sınava katılabileceğini bildirdi.
AÖL EK SINAV NE ZAMAN BİTİYOR?
16 Ağustos'ta başlayan AÖL ek sınav 20 Ağustos 2021 tarihinde sona erecek. Sınav pandemi nedeniyle online yapılıyor.
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AÖL EK SINAV İLE İLGİLİ GENEL DUYURU
1) Açık Öğretim Lisesi 2020-5 ek sınav kayıt yenileme 9 Ağustos 2021 Pazartesi günü başlayıp 13 Ağustos 2021 Cuma günü mesai bitiminde sona erecektir.
2) Öğrencilerin Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine girerek adres bilgileri sekmesi altından adres ve telefon numaralarını güncellemeleri gerekmektedir.
3) Cezaevinde bulunan öğrencilerin eylül ayında yüz yüze yapılacak olan 2020-2. dönem sınav bilgileri Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ağustos ayının ilk haftasında teslim edileceğinden dolayı öğrencilerin özel durum bilgilerinin cezaevi eğitim sorumluları tarafından anlık olarak güncel tutulması önem arzetmektedir.
4) Özel durumu "tutuklu veya hükümlü" olan öğrencilerin 2020/5 ek sınav dönemi için kayıt yenilemeleri engellenmiştir. 2020/5 ek sınav dönemi kayıt yenileme süresi içerisinde cezaevinden dışarı çıkan öğrencilerin Halk Eğitim Merkezine başvurarak 2020-5 ek sınav için kayıtlarını yeniletmesi gerekmektedir. Öğrenci 2020-5 ek sınav kayıt yenileme tarihleri bittikten sonra sınav süresi içerisinde cezaevinden dışarı çıkmışsa Halk Eğitimi Merkezi aracılığı ile Müdürlüğe açık lise e-posta adresinden ulaşarak 2020-5 ek sınav için kaydını yeniletmesi gerekmektedir.