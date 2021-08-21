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    • Eğitim
    • 21.08.2021 15:10
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    • 21.08.2021 15:10
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    KYK yurt ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? 2021 KYK yurt ve kredi başvuru tarihleri açıklandı mı?

    Üniversite tercih işlemlerini tamamlayan milyonlarca öğrenci bir yandan sonuçları beklerken diğer yandan da KYK burs ve kredi başvurularına odaklandı. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından konu hakkında bir açıklama olup olmadığını merak eden öğrenciler arama motorları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, KYK yurt ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? 2021 KYK yurt ve kredi başvuru tarihleri açıklandı mı? İşte merak edilen bilgiler...

    KYK yurt ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?

    Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvurularına dair tüm bilgiler, milyonlarca öğrencinin gündeminde yavaş yavaş yerini almaya başladı. Tercih işlemlerini tamamlayıp heyecanla kazanacağı üniversiteyi öğrenmek isteyen öğrenciler burs ve kredi için başvuru tarihlerine kilitlendi. Peki, KYK yurt ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? 2021 KYK yurt ve kredi başvuru tarihleri açıklandı mı? İşte bilinmesi gerekenler...

    KYK YURT VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    KYK yurt ve kredi başvuruları için tarihler henüz belli olmadı. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvurularının başlayacağı tarihin gelecek günlerde netleşmesi bekleniyor.

    İşte başvurunun nasıl yapılacağına dair bilgiler;

    KYK KREDİ VE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Burs/öğrenim kredisi müracaatları, Kurumun kyk.gsb.gov.tr adresinden kabul edilmektedir. Burs/öğrenim kredisi müracaatında bulunan öğrencilerden sadece öncelik belgesi istenilmektedir. Diğer beyan edilen bilgilere ait kontroller ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından web ortamında veya manyetik ortamda alınarak, yapılmaktadır. İstenilen belgeler başvuru indeks sayfasında ve kyk.gsb.gov.tr adresinde ilan edilmektedir.

    ÖNCELİKLİ OLARAK BURS VERİLECEK ÖĞRENCİLER KİMLERDİR?

    Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)

    Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

    Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,

    Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

    Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

    Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

    Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler.

        ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILMAKTADIR?

        İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

        BURS/KREDİ BAŞVURUSU YAPTIKTAN SONRA NE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?

        Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrencilerin yapacakları iş ve işlemler sonuç açıklama sayfasında ayrıntılı olarak yer almaktadır. Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan "taahhütname onayı" yapmaları gerekmektedir.

        KREDİNİN BURSA DÖNÜŞMESİ İÇİN NE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?

        Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; Yönetim Kurulunca belirlenen 'öncelikli burs verilecek öğrenciler' kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile Kurumumuz Genel Müdürlük adresine posta yoluyla ya da bizzat müracaat etmesi gerekmektedir.

            BURSTAN YARARLANAMAYACAK OLAN ÖĞRENCİLER

            Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

            2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

            Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler, Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler, Yabancı uyruklu öğrenciler,

            Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

            Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

            Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

            Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

            Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

            Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler burstan yararlanamazlar.
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            Haberler Eğitim KYK yurt ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? 2021 KYK yurt ve kredi başvuru tarihleri açıklandı mı?
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