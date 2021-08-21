Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvurularına dair tüm bilgiler, milyonlarca öğrencinin gündeminde yavaş yavaş yerini almaya başladı. Tercih işlemlerini tamamlayıp heyecanla kazanacağı üniversiteyi öğrenmek isteyen öğrenciler burs ve kredi için başvuru tarihlerine kilitlendi. Peki, KYK yurt ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? 2021 KYK yurt ve kredi başvuru tarihleri açıklandı mı? İşte bilinmesi gerekenler...

KYK YURT VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK yurt ve kredi başvuruları için tarihler henüz belli olmadı. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvurularının başlayacağı tarihin gelecek günlerde netleşmesi bekleniyor.

İşte başvurunun nasıl yapılacağına dair bilgiler;