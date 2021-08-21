Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvurularına dair tüm bilgiler, milyonlarca öğrencinin gündeminde yavaş yavaş yerini almaya başladı. Tercih işlemlerini tamamlayıp heyecanla kazanacağı üniversiteyi öğrenmek isteyen öğrenciler burs ve kredi için başvuru tarihlerine kilitlendi. Peki, KYK yurt ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? 2021 KYK yurt ve kredi başvuru tarihleri açıklandı mı? İşte bilinmesi gerekenler...
KYK YURT VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
KYK yurt ve kredi başvuruları için tarihler henüz belli olmadı. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvurularının başlayacağı tarihin gelecek günlerde netleşmesi bekleniyor.
İşte başvurunun nasıl yapılacağına dair bilgiler;
KYK KREDİ VE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Burs/öğrenim kredisi müracaatları, Kurumun kyk.gsb.gov.tr adresinden kabul edilmektedir. Burs/öğrenim kredisi müracaatında bulunan öğrencilerden sadece öncelik belgesi istenilmektedir. Diğer beyan edilen bilgilere ait kontroller ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından web ortamında veya manyetik ortamda alınarak, yapılmaktadır. İstenilen belgeler başvuru indeks sayfasında ve kyk.gsb.gov.tr adresinde ilan edilmektedir.
ÖNCELİKLİ OLARAK BURS VERİLECEK ÖĞRENCİLER KİMLERDİR?
Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)
Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)
Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,
Anne ve babası vefat etmiş olanlar,
Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,
Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,
Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler.