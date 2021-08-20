ÖSYM tarafından düzenlenen 2021-YKS için tercih süreci devam ediyor. Tercihler bugün sona erecek. Tercih listesini henüz hazırlamayan ve ya listesinde düzenlemeler yapan binlerce aday YKS tercihleri bitti mi, ne zaman bitecek? 2021 Üniversite tercihleri son gün saat kaçta bitiyor? sorularına yanıt arıyor. Üniversite tercihini onaylamayan adayların tercihlerinin kabul edilmeyeceği duyuruldu. Yılda 1 kez yapılan YKS için adayların tercih listesini dikkatli hazırlaması gerekiyor. İşte YKS tercihleriyle ilgili detaylı bilgiler...
2021 Üniversite tercihleri son gün saat kaçta bitiyor?
YKS TERCİHLERİ BİTTİ Mİ, NE ZAMAN BİTECEK?
YKS tercihleri 20 Ağustos 2021 tarihinde sona erecek. İlk tercihlerde herhangi bir programa yerleşemeyen ve ya hiç tercih yapmayan adaylar, YKS ek tercih olarak da bilinen 2. tercih hakkını kullanabilecek. 2. tercihlerin ne zaman başlayacağı henüz bildirilmedi. Geçtiğimiz yıl YKS ek tercihler 17-23 Eylül'de alınmıştı. Bu yıl da aynı tarihlerde alınabilir.
2021 ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ SON GÜN SAAT KAÇTA BİTİYOR?
Üniversite tercih işlemleri, 20 Ağustos 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.