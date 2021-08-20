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    • Eğitim
    • 20.08.2021 09:52
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    • 20.08.2021 11:34
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    YKS tercihleri bitti mi, ne zaman bitecek? 2021 Üniversite tercihleri son gün saat kaçta bitiyor?

    YKS tercihlerinde son güne gelindi. 2021 yılında 26-27 Haziran tarihlerinde uyglanan YKS'nin tercih dönemi 5 Ağustos'ta başlamıştı. Yüzbinlerce aday hayalindeki üniversite ve bölüme yerleşebilmek için 30 tercih hakkının bulunduğu YKS tercihlerini liste halinde hazırladı. Bazı adaylar ise listesinde değişiklik yapmayı sürdürüyor. Bu kapsamda YKS tercihleri bitti mi, ne zaman bitecek? 2021 Üniversite tercihleri son gün saat kaçta bitiyor? soruları araştırılıyor. İşte merak edilen soruların yanıtları...

    takvim.com.tr
    YKS tercihleri bitti mi, ne zaman bitecek? 2021 Üniversite tercihleri son gün saat kaçta bitiyor?

    ÖSYM tarafından düzenlenen 2021-YKS için tercih süreci devam ediyor. Tercihler bugün sona erecek. Tercih listesini henüz hazırlamayan ve ya listesinde düzenlemeler yapan binlerce aday YKS tercihleri bitti mi, ne zaman bitecek? 2021 Üniversite tercihleri son gün saat kaçta bitiyor? sorularına yanıt arıyor. Üniversite tercihini onaylamayan adayların tercihlerinin kabul edilmeyeceği duyuruldu. Yılda 1 kez yapılan YKS için adayların tercih listesini dikkatli hazırlaması gerekiyor. İşte YKS tercihleriyle ilgili detaylı bilgiler...

    2021 Üniversite tercihleri son gün saat kaçta bitiyor?

    YKS TERCİHLERİ BİTTİ Mİ, NE ZAMAN BİTECEK?

    YKS tercihleri 20 Ağustos 2021 tarihinde sona erecek. İlk tercihlerde herhangi bir programa yerleşemeyen ve ya hiç tercih yapmayan adaylar, YKS ek tercih olarak da bilinen 2. tercih hakkını kullanabilecek. 2. tercihlerin ne zaman başlayacağı henüz bildirilmedi. Geçtiğimiz yıl YKS ek tercihler 17-23 Eylül'de alınmıştı. Bu yıl da aynı tarihlerde alınabilir.

    2021 ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ SON GÜN SAAT KAÇTA BİTİYOR?

    Üniversite tercih işlemleri, 20 Ağustos 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

        YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

        2021-YKS tercih işlemlerinizi 5-20 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapabilirsiniz.

        YKS TERCİH EKRANI

        Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Merkezimize posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.

        YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2021 YKS kılavuzunda yer alan bilgilere göre "Elektronik kayıt" 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Bu tarihler baz alındığında sonuçların Ağustos ayının son haftasında açıklanması bekleniyor.
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