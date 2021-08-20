ÖSYM tarafından düzenlenen 2021-YKS için tercih süreci devam ediyor. Tercihler bugün sona erecek. Tercih listesini henüz hazırlamayan ve ya listesinde düzenlemeler yapan binlerce aday YKS tercihleri bitti mi, ne zaman bitecek? 2021 Üniversite tercihleri son gün saat kaçta bitiyor? sorularına yanıt arıyor. Üniversite tercihini onaylamayan adayların tercihlerinin kabul edilmeyeceği duyuruldu. Yılda 1 kez yapılan YKS için adayların tercih listesini dikkatli hazırlaması gerekiyor. İşte YKS tercihleriyle ilgili detaylı bilgiler...

2021 Üniversite tercihleri son gün saat kaçta bitiyor?