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    • Eğitim
    • 20.08.2021 12:07
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    • 20.08.2021 12:07
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    YKS tercih sonuç ekranı: 2021 Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçlarına nereden, nasıl bakılır?

    Üniversite tercih sürecinin sonuna gelinmesiyle hayallerindeki üniversite ve bölüme yerleşmek isteyen yüzbinlerce aday için en heyecanlı dönem başladı. YKS tercih sonuçları için bekleyiş sürerken 2021 Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? soruları yoğun olarak araştırılıyor. İşte YKS tercih sonuç ekranı ve diğer tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    YKS tercih sonuç ekranı: 2021 Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçlarına nereden, nasıl bakılır?

    ÖSYM, 2021 YKS tercihlerinin 20 Ağustos'ta saat 23.59'da sona ereceğini duyurdu. 5 Ağustos'tan itibaren tercihlerini doldurmaya başlayan adaylar tercih sürecinin sona ermesinin ardından bu kez gözlerini yerleştirme sonuçlarına çevirdi. ''2021 Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçlarına nereden, nasıl bakılır?'' soruları gündemde yer alıyor. Üniversite kayıtlarının başlamasına kısa bir süre kaldığında sonuçların açıklanacağı tarih bir hayli araştırılıyor.

    2021 ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. ÖSYM'den resmi bir duyuru yayımlandığında haberimizde yer verilecektir. Öte yandan üniverite elektronik kayıtları eylülün ilk haftasında başlanacak. Bu nedenle tercih sonuçlarının da Ağustos ayının en geç son günü açıklanması bekleniyor. Aşağıdaki linkten tercih sonuçları için sık sık sorgulama yapabilirsiniz.

    YKS TERCİH SONUÇ EKRANI

    YKS TERCİH SONUÇLARINA NEREDEN, NASIL BAKILIR?

    YKS yerleştirme Sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr'den adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

    ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

    Üniversiteler 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında kayıt işlemlerine başlayacak. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında alınacak. Bir üniversiteye yerleşmeye hak kazanan öğrenciler kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları gerekmekteir.

    Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adayların kayıt hakları ellerinden alınır. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapmalıdır.

        BİR BÖLÜME YERLEŞEN ANCAK MEZUN OLAMAYAN ADAYLAR DİKKAT!

        Bir yerleşen ancak ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları alınır. Ancak bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2021 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri gerekir. Böylelikle de asıl kayıtları yapılır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinir ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmaz.

        ÜNİVERSİTE KAYDI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

        Genel olarak üniversite kaydı yaptırılırken aşağıdaki belgeler istenir;

        • a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
        • b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
        • c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
        • d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
        • e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.
        • Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.
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        Haberler Eğitim YKS tercih sonuç ekranı: 2021 Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçlarına nereden, nasıl bakılır?
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