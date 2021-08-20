YKS tercih sonuç ekranı: 2021 Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçlarına nereden, nasıl bakılır?

ÖSYM, 2021 YKS tercihlerinin 20 Ağustos'ta saat 23.59'da sona ereceğini duyurdu. 5 Ağustos'tan itibaren tercihlerini doldurmaya başlayan adaylar tercih sürecinin sona ermesinin ardından bu kez gözlerini yerleştirme sonuçlarına çevirdi. ''2021 Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçlarına nereden, nasıl bakılır?'' soruları gündemde yer alıyor. Üniversite kayıtlarının başlamasına kısa bir süre kaldığında sonuçların açıklanacağı tarih bir hayli araştırılıyor.

2021 ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. ÖSYM'den resmi bir duyuru yayımlandığında haberimizde yer verilecektir. Öte yandan üniverite elektronik kayıtları eylülün ilk haftasında başlanacak. Bu nedenle tercih sonuçlarının da Ağustos ayının en geç son günü açıklanması bekleniyor. Aşağıdaki linkten tercih sonuçları için sık sık sorgulama yapabilirsiniz.

YKS TERCİH SONUÇ EKRANI