YKS tercih sonuç ekranı: 2021 Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçlarına nereden, nasıl bakılır?

ÖSYM, 2021 YKS tercihlerinin 20 Ağustos'ta saat 23.59'da sona ereceğini duyurdu. 5 Ağustos'tan itibaren tercihlerini doldurmaya başlayan adaylar tercih sürecinin sona ermesinin ardından bu kez gözlerini yerleştirme sonuçlarına çevirdi. ''2021 Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçlarına nereden, nasıl bakılır?'' soruları gündemde yer alıyor. Üniversite kayıtlarının başlamasına kısa bir süre kaldığında sonuçların açıklanacağı tarih bir hayli araştırılıyor.
2021 ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. ÖSYM'den resmi bir duyuru yayımlandığında haberimizde yer verilecektir. Öte yandan üniverite elektronik kayıtları eylülün ilk haftasında başlanacak. Bu nedenle tercih sonuçlarının da Ağustos ayının en geç son günü açıklanması bekleniyor. Aşağıdaki linkten tercih sonuçları için sık sık sorgulama yapabilirsiniz.
YKS TERCİH SONUÇLARINA NEREDEN, NASIL BAKILIR?
YKS yerleştirme Sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr'den adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
Üniversiteler 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında kayıt işlemlerine başlayacak. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında alınacak. Bir üniversiteye yerleşmeye hak kazanan öğrenciler kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları gerekmekteir.
Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adayların kayıt hakları ellerinden alınır. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapmalıdır.