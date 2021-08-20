YDS 2’ye kimler girebilir? YDS baraj puanı 2021: YDS barajı geçmek için kaç net gerekir?

YDS'YE KİMLER GİREBİLİR?

YDS'ye; doçent, doktora ve sanatta yeterlik adayları, yüksek lisans programlarına girecek lisans programı mezunları, iisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrencilerden, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görmek isteyenler, herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta olup dil tazminatı ya da yurtdışı görev vs. nedeniyle yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler, Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ya da Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavına (DUS) girecek olan adaylar, Kamu personeli olmak amacıyla KPSS'ye girecek adaylardan, çalışmak istedikleri kamu kurumunun talebi doğrultusunda yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler, herhangi bir kamu kurumunda çalışmıyor ya da çalışmayı amaçlamıyor olsa da, yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyen üniversite ya da yüksek okul mezunları girebilir.

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