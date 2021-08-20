YDS 2’ye kimler girebilir? YDS baraj puanı 2021: YDS barajı geçmek için kaç net gerekir?

ÖSYM 2021 YDS 2 başvuru kılavuzunu yayımladı, YDS 2 başvuruları alınmaya başlandı. YDS'ye kimlerin girebileceği araştırılıyor. Bu yıl YDS 2 sınavı 10 Ekim'de uygulanacak. Binlerce adayın ter dökeceği sınavla ilgili YDS baraj puanı 2021 kaç? YDS barajı geçmek için kaç net gerekir? soruları gündeme geldi.
2021 YDS SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ
- 2021-YDS/1 BAŞVURU TARİHLERİ : 25 Şubat – 8 Mart 2021 (Ücret ödeme için son gün, 9 Mart 2021)
- 2021-YDS/1 SINAV TARİHİ, SAATİ VE SÜRESİ : 18 Nisan 2021, 10.15, 3 saat (180 dakika)
- 2021-YDS/2 BAŞVURU TARİHLERİ : 20-31 Ağustos 2021 (Ücret ödeme için son gün, 1 Eylül 2021)
- 2021-YDS/2 SINAV TARİHİ, SAATİ VE SÜRESİ : 10 Ekim 2021, 10.15, 3 saat (180 dakika)
- SINAV ÜCRETİ : 145,00 TL
- 2021-YDS/1 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 16 Mart 2021 (Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav
- ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir.)
- 2021-YDS/2 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 8 Eylül 2021 (Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav
- ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir.)
YDS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
YDS başvuruları ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapılmaktadır.
Sınava başvurularda, HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınav başvurularını yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir.
YDS'YE KİMLER GİREBİLİR?
YDS'ye; doçent, doktora ve sanatta yeterlik adayları, yüksek lisans programlarına girecek lisans programı mezunları, iisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrencilerden, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görmek isteyenler, herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta olup dil tazminatı ya da yurtdışı görev vs. nedeniyle yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler, Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ya da Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavına (DUS) girecek olan adaylar, Kamu personeli olmak amacıyla KPSS'ye girecek adaylardan, çalışmak istedikleri kamu kurumunun talebi doğrultusunda yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler, herhangi bir kamu kurumunda çalışmıyor ya da çalışmayı amaçlamıyor olsa da, yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyen üniversite ya da yüksek okul mezunları girebilir.