ÖSYM duyurdu! 2021 YDS 2 başvuru kılavuzu yayımlandı, nasıl başvuru yapılır? YDS 2 başvuru ücreti ne kadar?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/2) başvuruları başladı. Adaylar başvurularını 20 Ağustos saat 10:00 itibariyle yapmaya başladı. ÖSYM sınav başvurusuyla ilgili tüm bilgilerin yer aldığı YDS 2 başvuru kılavuzunu da yayımladı. YDS başvuru kılavuzuna göre 2021 YDS 2 başvuru nasıl başvuru yapılır? YDS 2 başvuru ücreti ne kadar? YDS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılır? YDS 2 sınavı ne zaman? soruları da yanıt buldu.

YDS 2 SINAVI NE ZAMAN?

YDS 2 sınavı 10 Ekim'de uygulanacak. 20 Ağustos'ta başlayan sınav başvuruları 31 Ağustos günü saat 23:59'da sona erecek. Geç başvurular ise 8 Eylül'de alınacak. (Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir.)

YDS 2 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ