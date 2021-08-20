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    • Eğitim
    • 20.08.2021 10:19
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    • 20.08.2021 10:26
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    ÖSYM duyurdu! 2021 YDS 2 başvuru kılavuzu yayımlandı, nasıl başvuru yapılır? YDS 2 başvuru ücreti ne kadar?

    ÖSYM Başkanlığı merakla beklenen 2021 YDS 2 başvuru kılazunun yayımlandığını duyurdu. Adaylar bu kapsamda YDS 2 başvuru ücreti ne kadar? YDS başvuru ücretleri hangi bankaya ödenir? YDS 2 başvurusu nasıl yapılır? YDS başvuru kılavuzuna nasıl ulaşılır? şeklindeki soruları araştırmaya başladı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr

    Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/2) başvuruları başladı. Adaylar başvurularını 20 Ağustos saat 10:00 itibariyle yapmaya başladı. ÖSYM sınav başvurusuyla ilgili tüm bilgilerin yer aldığı YDS 2 başvuru kılavuzunu da yayımladı. YDS başvuru kılavuzuna göre 2021 YDS 2 başvuru nasıl başvuru yapılır? YDS 2 başvuru ücreti ne kadar? YDS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılır? YDS 2 sınavı ne zaman? soruları da yanıt buldu.

    YDS 2 SINAVI NE ZAMAN?

    YDS 2 sınavı 10 Ekim'de uygulanacak. 20 Ağustos'ta başlayan sınav başvuruları 31 Ağustos günü saat 23:59'da sona erecek. Geç başvurular ise 8 Eylül'de alınacak. (Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir.)

    YDS 2 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

    YDS 2021 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

    ÖSYM bu yıl YDS 2 başvuru ücretinin 145 TL olduğunu duyurdu. Başvuru ücretini yatırmayan adayların başvuru işlemleri tamamlanamaz.

    YDS 2 BAŞVURU ÜCRETLERİ HANGİ BANKAYA ÖDENİR?

    KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeleri; ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/

    YDS 2 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.

    YDS BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

        YDS SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇ SAAT SÜRECEK?

        ÖSYM'nin yayımladığı kılavuza göre YDS 2 sınavı saat 10.15'de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecektir.

        DEĞERLENDİRME

        Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı sınavların cevap kâğıtları, ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden YDS puanları hesaplanacaktır. Test hazırlanmayan dillerde çeviriler, ÖSYM'de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.

        Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,
        90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,
        80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,
        70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,
        60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,
        50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi
        olarak kabul edilir. Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit
        edilecektir.

        YDS 2 BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        YDS 2 sınavının sonuçları için henüz tarih verilmedi. Kılavuzda konuya ilişkin şu bilgiler yer aldı;

        Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr
        internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
        İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve
        kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden
        alabilirler.
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        Haberler Eğitim ÖSYM duyurdu! 2021 YDS 2 başvuru kılavuzu yayımlandı, nasıl başvuru yapılır? YDS 2 başvuru ücreti ne kadar?
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