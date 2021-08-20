ÖSYM duyurdu! 2021 YDS 2 başvuru kılavuzu yayımlandı, nasıl başvuru yapılır? YDS 2 başvuru ücreti ne kadar?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/2) başvuruları başladı. Adaylar başvurularını 20 Ağustos saat 10:00 itibariyle yapmaya başladı. ÖSYM sınav başvurusuyla ilgili tüm bilgilerin yer aldığı YDS 2 başvuru kılavuzunu da yayımladı. YDS başvuru kılavuzuna göre 2021 YDS 2 başvuru nasıl başvuru yapılır? YDS 2 başvuru ücreti ne kadar? YDS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılır? YDS 2 sınavı ne zaman? soruları da yanıt buldu.
YDS 2 SINAVI NE ZAMAN?
YDS 2 sınavı 10 Ekim'de uygulanacak. 20 Ağustos'ta başlayan sınav başvuruları 31 Ağustos günü saat 23:59'da sona erecek. Geç başvurular ise 8 Eylül'de alınacak. (Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir.)
YDS 2021 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
ÖSYM bu yıl YDS 2 başvuru ücretinin 145 TL olduğunu duyurdu. Başvuru ücretini yatırmayan adayların başvuru işlemleri tamamlanamaz.
YDS 2 BAŞVURU ÜCRETLERİ HANGİ BANKAYA ÖDENİR?
KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeleri; ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/
YDS 2 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.