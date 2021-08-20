Koronavirüs salgını sürecinde uzaktan eğitim gören milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi uzun bir aranın ardından Eylül ayında okullarına gitmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz haflarda MEB ve Başkan Erdoğan okulların Eylül'ün 6'sında açılacağını duyurmuştu. Ancak vaka sayılarındaki artış nedeniyle yüz yüze eğitimin iptal edileceği iddia edilmişti. Gözler ise 19 Ağustos'taki Kabine Toplantısındaydı. Toplantının sona ermesiyle Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okullarla ilgili alınan son kararı bildirdi. Bu kapsamda yüz yüze eğitimin kesin kararla 6 Eylül'de başlayacağı açıklandı. Toplantıda öğrenci ve öğretmenlere yönelik alınan yeni kararlar da duyuruldu. Peki Okullarda PCR testi zorunlu mu olacak? PCR testi nedir, kimler yaptırmalı? Aşı olmayanlar okula gidecek mi?
OKULLARDA PCR TESTİ ZORUNLU MU OLACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerle irtibatlı henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa pcr testi yaptırmasını isteyeceklerini söyledi. Erdoğan, ''Aşı olmayan üniversite öğrencilerimiz ve üniversite çalışanlarından düzenli pcr testi yaptırmalarını talep edeceğiz.'' ifadelerine yer verdi.
PCR TESTİ NEDİR, KİMLER YAPTIRMALI?
Alınan yeni kararla uçak, sinema, konser gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için zorunlu pcr testi uygulamalarının devreye alınacağı belirtildi. Temizlik, maske, mesafede bu kurallara riayet temel esas olarak açıklandı.
PCR testi, polimeraz zincir reaksiyonu ya da kısaca PCR adı verilen bir laboratuvar tekniği kullanarak alınan örneklerde virüsün genetik materyalinin bulunup bulunmadığını tespit etmektedir. Söz konusu genetik materyal virüsün RNA parçalardır. Diğer testlerin aksine vücudun normalde ürettiği antikorları değil de, virüsün doğrudan varlığını saptamaya yönelik bir testtir. Bu sebeple alınan örnekte virüsün varlığının bulunması gereklidir.
Peki nasıl yapılır? Hastanın burnundan ve boğazından özel çubuklarla sürüntü yöntemi ile örnek alınır. Alınan sürüntü örnekleri virüs taşıma ortamı olarak da bilinen özel sıvılar içerisinde testin yapılacağı yetkili laboratuvara ulaştırılır. Örnekler PCR yöntemiyle incelenir ve sonuç raporu oluşturulur. Antikor testi kişinin daha önce enfeksiyonu geçirip geçirmediğini ve virüse karşı bağışıklık kazanıp kazanılmadığını tanımlamaya yöneliktir.