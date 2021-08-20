Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi ile velileri yüz yüze eğitimle ilgili detayları merak ediyor. Geçtiğimiz aylarda yüz yüze eğitime 6 Eylül'de başlanacağu duyurulmuştu. Ancak vaka sayılarındaki artış nedeniyle öğrenci ve velileri gözlerini okulların açılıp açılmayacağı ile ilgili son kararın verileceği Kabine Toplantısına çevirmişti. Karar çıktı ve okulların kesin olarak belirlenen tarihte açılacağı belirtildi. Bakanlık detayları da toplantı sonrası açıklamaya başladı. Peki Okullarda maske takılacak mı, zorunlu mu? Öğrenciler derste maske takacak mı 2021-2022?
OKULLARDA MASKE TAKILACAK MI, ZORUNLU MU?
Yüz yüze eğitim 6 Eylül 2021 tarihinde açılacak. Okullarda maske takmak zorunlu olacak. Öğrenciler tenefüslerde maskelerini çıkartabilecek ancak öğretmenler okul çıkışına kadar maskeli şekilde duracak. Öğrenci, öğretmen ve diğer eğitim çalışanlarının okula maske takarak geleceğini aktaran Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrenci ve personelin okul içinde maskeye ihtiyaç duymaları halinde okul idareleri tarafından maskelerin ücretsiz olarak sağlanacağını da ekledi. Özer, ''Kurum personeli ve öğrenciler dışındaki kişilerin, okula giriş ve çıkışları okul yönetimleri tarafından sınırlandırılacaktır. Kovid-19 salgınına yönelik öğrenci, veli, öğretmen ve yöneticilerimize yönelik kılavuzlarımız hazırlanmıştır. Okullarda müdür yardımcılarımız ve nöbetçi öğretmenlerimizin yanı sıra 35 bin 936 psikolojik danışman ve rehber öğretmenimiz de sağlık tedbirlerinin uygulanmasında destek sağlayacaktır." açıklamasında bulundu.
ÖĞRENCİLER DERSTE MASKE TAKACAK MI?
Öğrenciler sınıflarda ders esnasında da maskelerini çıkarmayacak. Tnefüs zili çaldığında tekrar derslerine girene kadar maskelerini çıkartabilecek. Eski Bakan Ziya Selçuk konuya ilişkin, ''Öğretmenler kesinlikle maske takacak ve hiç çıkarmayacak. Öğrenciler de okulda maske takacak. Su içerken veya bir şeyler yerken indirebilirer.'' ifadelerini kullanmıştı.
Özer de "6 Eylül'de tüm kademelerde haftada 5 gün, yüz yüze eğitime başlıyoruz. Hedefimiz, sağlık koşulları aksini gerektirmediği sürece tam zamanlı yüz yüze eğitimi sürdürmek" dedi.
OKULA GİTMEK ZORUNLU MU?
Özer, yüz yüze eğitimin zorunlu olup olmadığıyla ilgili, ''Kıymetli öğretmenlerimiz, değerli velilerimiz ve sevgili öğrencilerimiz, inşallah 6 Eylül 2021 itibarıyla tüm kademelerde haftada 5 gün ve yüz yüze eğitime başlıyoruz. Hedefimiz, sağlık koşulları aksini gerektirmediği sürece salgın öncesinde olduğu gibi okullarımızda tam zamanlı yüz yüze eğitimi devam ettirmek. Mazereti dolayısıyla yüz yüze eğitime katılamayan öğrencilerimiz için TRT EBA ve EBA platformu aracılığıyla eğitime devam edilecektir.'' diye konuştu.
Özer yüz yüze eğitimin detaylarını açıklarken de şunları aktardı;
''Okullarda eğitim, ders saatleri azaltılmadan ve mevcut öğretim programlarının bütünü dikkate alınarak gerçekleştirilecektir. Okula giriş-çıkış saatleri, teneffüs zamanları ve özellikle gerek duyulması halinde ikili eğitime geçilmesine ilişkin süreç, okulun fiziki kapasitesine ve mevcuduna göre il ve okul yönetimleri tarafından birlikte düzenlenecektir. Destekleme ve Yetiştirme Kursları yani DYK'lar sadece 8 ve 12. sınıflarda verilecektir. Okulların açılmasıyla kantinler, yemekhaneler ve pansiyonlar da açılacaktır. 1-3 Eylül tarihleri arasında okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerimize yönelik uyum eğitimleri yapılacaktır.''