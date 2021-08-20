Okullarda maske takılacak mı, zorunlu mu? Öğrenciler derste maske takacak mı 2021-2022?

OKULLARDA MASKE TAKILACAK MI, ZORUNLU MU?

Yüz yüze eğitim 6 Eylül 2021 tarihinde açılacak. Okullarda maske takmak zorunlu olacak. Öğrenciler tenefüslerde maskelerini çıkartabilecek ancak öğretmenler okul çıkışına kadar maskeli şekilde duracak. Öğrenci, öğretmen ve diğer eğitim çalışanlarının okula maske takarak geleceğini aktaran Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrenci ve personelin okul içinde maskeye ihtiyaç duymaları halinde okul idareleri tarafından maskelerin ücretsiz olarak sağlanacağını da ekledi. Özer, ''Kurum personeli ve öğrenciler dışındaki kişilerin, okula giriş ve çıkışları okul yönetimleri tarafından sınırlandırılacaktır. Kovid-19 salgınına yönelik öğrenci, veli, öğretmen ve yöneticilerimize yönelik kılavuzlarımız hazırlanmıştır. Okullarda müdür yardımcılarımız ve nöbetçi öğretmenlerimizin yanı sıra 35 bin 936 psikolojik danışman ve rehber öğretmenimiz de sağlık tedbirlerinin uygulanmasında destek sağlayacaktır." açıklamasında bulundu.

ÖĞRENCİLER DERSTE MASKE TAKACAK MI?

Öğrenciler sınıflarda ders esnasında da maskelerini çıkarmayacak. Tnefüs zili çaldığında tekrar derslerine girene kadar maskelerini çıkartabilecek. Eski Bakan Ziya Selçuk konuya ilişkin, ''Öğretmenler kesinlikle maske takacak ve hiç çıkarmayacak. Öğrenciler de okulda maske takacak. Su içerken veya bir şeyler yerken indirebilirer.'' ifadelerini kullanmıştı.

Özer de "6 Eylül'de tüm kademelerde haftada 5 gün, yüz yüze eğitime başlıyoruz. Hedefimiz, sağlık koşulları aksini gerektirmediği sürece tam zamanlı yüz yüze eğitimi sürdürmek" dedi.