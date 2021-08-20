Öğrenciler bu açıklamaya kilitlendi! Bakan Özer yanıtladı: Liseler ne zaman açılacak, hangi tarihte? Liseler haftada kaç gün okula gidecek?

Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yüz yüze eğitimle ilgili son dakika kararları kamoyla paylaştı. Özer, okulları açmakta kararlı olduklarını duyurdu ve yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihi açıkladı. Peki Liseler ne zaman açılacak, hangi tarihte? Liseler haftada kaç gün okula gidecek? Kabine Toplantısında alınan kararlar vatandaşlara bildirildi. Koronavirüs salgını sürecinde vaka artışlarının artmasıyla öğrenci ve velilerin kafalarında soru işaretleri oluşmuştu. Bakan Özer, yüz yüze eğitimin tüm tedbirler alınarak yapılacağını vurguladı. İşte o açıklamalar...

Bakan Özer'den flaş yüz yüze eğitim açıklaması

LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK, HANGİ TARİHTE?

MEB'in 2021-2021 eğitim öğretim yılı takvimine göre liselerde ve ilkokul ile ortaokullarda dersler 6 Eylül'de başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yüz yüze eğitimle ilgili şu açıklamalarda bulundu;

"İllerimize gerekli kaynak aktarımı tamamlandı. Eğitim öğretimin başlayacağı tarihe kadar tüm okullarımızın yeni döneme hazır olacağından kimsenin şüphesi olmasın.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yüz yüze eğitimde tüm tedbirlerin alınacağını vurgulayarak, ''Bilim Kurulumuzun başından beri önerisi okullarımızı en son kapatıp en erken açmak oldu. Bunun mümkün olabildiği her fırsatı değerlendirmeye çalıştık. Buna rağmen çocuklarımız bir buçuk yıllarını yüz yüze eğitimden, uygulamalı eğitimlerden uzak geçirdi. Uzaktan eğitim gerçekten eğitimin bir miktar uzağımızda kalması sonucunu doğurdu. Ancak, bu günler geride kaldı. Artık aşı var.Koşullar ne olursa olsun öğrencilerimizi koruyarak uygulamalı ve yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Gerek ilk ve orta öğretimde gerekse yükseköğrenimde öğrencilerimizi ve ailelerini koruyacak tedbirleri alarak, tüm hazırlıklarımızı yaparak eğitime ara vermeden gelecek eğitim öğretim dönemini karşılayacağız.'' diye konuştu.