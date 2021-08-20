Öğrenciler bu açıklamaya kilitlendi! Bakan Özer yanıtladı: Liseler ne zaman açılacak, hangi tarihte? Liseler haftada kaç gün okula gidecek?

Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yüz yüze eğitimle ilgili son dakika kararları kamoyla paylaştı. Özer, okulları açmakta kararlı olduklarını duyurdu ve yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihi açıkladı. Peki Liseler ne zaman açılacak, hangi tarihte? Liseler haftada kaç gün okula gidecek? Kabine Toplantısında alınan kararlar vatandaşlara bildirildi. Koronavirüs salgını sürecinde vaka artışlarının artmasıyla öğrenci ve velilerin kafalarında soru işaretleri oluşmuştu. Bakan Özer, yüz yüze eğitimin tüm tedbirler alınarak yapılacağını vurguladı. İşte o açıklamalar...
Bakan Özer'den flaş yüz yüze eğitim açıklaması
LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK, HANGİ TARİHTE?
MEB'in 2021-2021 eğitim öğretim yılı takvimine göre liselerde ve ilkokul ile ortaokullarda dersler 6 Eylül'de başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yüz yüze eğitimle ilgili şu açıklamalarda bulundu;
"İllerimize gerekli kaynak aktarımı tamamlandı. Eğitim öğretimin başlayacağı tarihe kadar tüm okullarımızın yeni döneme hazır olacağından kimsenin şüphesi olmasın.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yüz yüze eğitimde tüm tedbirlerin alınacağını vurgulayarak, ''Bilim Kurulumuzun başından beri önerisi okullarımızı en son kapatıp en erken açmak oldu. Bunun mümkün olabildiği her fırsatı değerlendirmeye çalıştık. Buna rağmen çocuklarımız bir buçuk yıllarını yüz yüze eğitimden, uygulamalı eğitimlerden uzak geçirdi. Uzaktan eğitim gerçekten eğitimin bir miktar uzağımızda kalması sonucunu doğurdu. Ancak, bu günler geride kaldı. Artık aşı var.Koşullar ne olursa olsun öğrencilerimizi koruyarak uygulamalı ve yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Gerek ilk ve orta öğretimde gerekse yükseköğrenimde öğrencilerimizi ve ailelerini koruyacak tedbirleri alarak, tüm hazırlıklarımızı yaparak eğitime ara vermeden gelecek eğitim öğretim dönemini karşılayacağız.'' diye konuştu.
LİSELER HAFTADA KAÇ GÜN OKULA GİDECEK?
Liseler diğer kademeler gibi haftanın 5 günü okula gidecek. Ders saatlerinde azalma olmayacak. Bakan Mahmut Özer, "Okullarda eğitim, ders saatleri azaltılmadan ve mevcut öğretim programlarının bütünü dikkate alınarak gerçekleştirilecektir. Okula giriş- çıkış saatleri, teneffüs zamanları ve özellikle gerek duyulması halinde ikili eğitime geçilmesine ilişkin süreç, okulun fiziki kapasitesine ve mevcuduna göre il ve okul yönetimleri tarafından birlikte düzenlenecektir. Destekleme ve Yetiştirme Kursları yani DYK'lar sadece 8 ve 12'nci sınıflarda verilecektir. Okulların açılmasıyla kantinler, yemekhaneler ve pansiyonlar da açılacaktır. 1 Eylül- 3 Eylül arasında okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerimize yönelik uyum eğitimleri yapılacaktır." açıklamasında bulundu.
Okullar ne zaman açılacak? Okula gitmek zorunlu mu?
OKULA GİTMEK ZORUNLU MU?
Mazereti dolayısıyla yüz yüze eğitime katılamayan öğrenciler de TRT EBA ve EBA platformu aracılığıyla eğitime devam edecek.