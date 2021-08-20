MEB detayları açıkladı! 6 Eylül Yüz yüze eğitimde ders saatleri: Okullarda ders saatleri azalacak mı 2021?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kabine Toplantısı sonrası yüz yüze eğitimle ilgili beklenen açıklamayı yaptı. 6 Eylül'de okulları açmakta kararlı olduklarını belirten Özer aldıklarını yeni kararları duyurdu. "Kurum personeli ve öğrenciler dışındaki kişilerin okula giriş ve çıkışları okul yönetimleri tarafından sınırlandırılacak" ifadelerini kullananan Özer'in tüm açıklamaları haberimizde. Peki Okullarda ders saatleri azalacak mı 2021? Yüz yüze eğitimde ders saatleri belli oldu mu?

6 EYLÜL YÜZ YÜZE EĞİTİMDE DERS SAATLERİ

6 Eylül'de tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlanacak. 1-3 Eylül günlerinde ise okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için uyum eğitimleri organize edilecek. Sınıf, kantin, yemekhane varsa pansiyon her türlü kapalı alanın her gün dezenfekte edilerek hijyenin sağlanacağını vurgulayan Bakan Özer şunları kaydetti:

"Okullarda yüz yüze eğitimin bir kez daha aksamaması için maske, mesafe ve hijyen kurallarından asla taviz vermeyeceğiz. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve diğer eğitim çalışanlarımız; okula maske takarak gelecekler. Öğrenci ve personelimizin okul içinde maskeye ihtiyaç duymaları durumunda okul idarelerimiz ücretsiz maske temin edecek. Kurum personeli ve öğrenciler dışındaki kişilerin okula giriş ve çıkışları okul yönetimleri tarafından sınırlandırılacak."

Yüz yüze eğitimde ders saatleri hakkında açıklama yapan Mahmut Özer, ders saatlerinin normal düzende devam edeceğini belirtti.