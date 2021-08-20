MEB detayları açıkladı! 6 Eylül Yüz yüze eğitimde ders saatleri: Okullarda ders saatleri azalacak mı 2021?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kabine Toplantısı sonrası yüz yüze eğitimle ilgili beklenen açıklamayı yaptı. 6 Eylül'de okulları açmakta kararlı olduklarını belirten Özer aldıklarını yeni kararları duyurdu. "Kurum personeli ve öğrenciler dışındaki kişilerin okula giriş ve çıkışları okul yönetimleri tarafından sınırlandırılacak" ifadelerini kullananan Özer'in tüm açıklamaları haberimizde. Peki Okullarda ders saatleri azalacak mı 2021? Yüz yüze eğitimde ders saatleri belli oldu mu?
6 EYLÜL YÜZ YÜZE EĞİTİMDE DERS SAATLERİ
6 Eylül'de tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlanacak. 1-3 Eylül günlerinde ise okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için uyum eğitimleri organize edilecek. Sınıf, kantin, yemekhane varsa pansiyon her türlü kapalı alanın her gün dezenfekte edilerek hijyenin sağlanacağını vurgulayan Bakan Özer şunları kaydetti:
"Okullarda yüz yüze eğitimin bir kez daha aksamaması için maske, mesafe ve hijyen kurallarından asla taviz vermeyeceğiz. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve diğer eğitim çalışanlarımız; okula maske takarak gelecekler. Öğrenci ve personelimizin okul içinde maskeye ihtiyaç duymaları durumunda okul idarelerimiz ücretsiz maske temin edecek. Kurum personeli ve öğrenciler dışındaki kişilerin okula giriş ve çıkışları okul yönetimleri tarafından sınırlandırılacak."
Yüz yüze eğitimde ders saatleri hakkında açıklama yapan Mahmut Özer, ders saatlerinin normal düzende devam edeceğini belirtti.
OKULLARDA DERS SAATLERİ AZALACAK MI?
Yeni dönemde dersler 5 gün yapılacak. Özer, "Mazereti dolayısıyla yüz yüze eğitime katılamayan öğrencilerimiz için TRT EBA ve EBA platformu aracılığıyla eğitime devam edilecektir" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü;
"Okullarda eğitim, ders saatleri azaltılmadan ve mevcut öğretim programlarının bütünü dikkate alınarak gerçekleştirilecektir. Okula giriş- çıkış saatleri, teneffüs zamanları ve özellikle gerek duyulması halinde ikili eğitime geçilmesine ilişkin süreç, okulun fiziki kapasitesine ve mevcuduna göre il ve okul yönetimleri tarafından birlikte düzenlenecektir. Destekleme ve Yetiştirme Kursları yani DYK'lar sadece 8 ve 12'nci sınıflarda verilecektir. Okulların açılmasıyla kantinler, yemekhaneler ve pansiyonlar da açılacaktır. 1 Eylül- 3 Eylül arasında okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerimize yönelik uyum eğitimleri yapılacaktır."
EĞİTİM ÇALIŞANLARI AŞI OLACAK MI?
Bakanlıkça yeni kurulan elektronik takip sistemi ile il, ilçe kurum ve okul düzeyinde eğitimin aksamaması için tüm süreçlerin anlık olarak takip edilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki eğitim çalışanları için aşı zorunluluğunun bulunmadığını bildiren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ''Bundan dolayı, aşı olmayan personel için alınacak önlemler, Sağlık Bakanlığımız tarafından belirlenecektir. Aynı şekilde, herhangi bir sınıfta pozitif vaka veya temas olması durumunda yapılacaklar da Sağlık Bakanlığı'nın önerilerine göre uygulanacaktır. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve diğer eğitim çalışanlarımız; okula maske takarak geleceklerdir. Öğrenci ve personelimizin okul içinde maskeye ihtiyaç duymaları durumunda okul idarelerimiz tarafından maskeler ücretsiz olarak sağlanacaktır. Kurum personeli ve öğrenciler dışındaki kişilerin, okula giriş ve çıkışları okul yönetimleri tarafından sınırlandırılacaktır. Kovid-19 salgınına yönelik öğrenci, veli, öğretmen ve yöneticilerimiz için kılavuzlarımız hazırlanmıştır. Okullarda müdür yardımcılarımız ve nöbetçi öğretmenlerimizin yanı sıra 35 bin 936 psikolojik danışman ve rehber öğretmenimiz de sağlık tedbirlerinin uygulanmasında destek sağlayacaktır. Okullardaki tüm kapalı alanlar her gün dezenfekte edilecektir. Okullardaki sınıf ve tüm kapalı alanlarda bulunan kapı ve pencereler açılarak sık sık havalandırma sağlanacaktır" açıklamasında bulundu.