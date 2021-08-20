MEB AKS sınav tarihi: 2021 Adaylık Kaldırma Sınavı ne zaman? AKS sınav yerleri belli oldu mu, giriş belgesi yayımlandı mı?

AKS her yıl Milli Eğitim Bakanlığınca sözleşmeli ve kadrolu aday öğretmenler için düzenlenmektedir. 2021 yılında başvurular 19 Ağustos'ta tamamlandı. 25 Nisan 2021 tarihinde yapılması planlanan sınav koronavirüs salgını nedeniyle Eylül ayına ertelendi. Söz konusu sınav hakkında 2021 Adaylık Kaldırma Sınavı ne zaman? AKS sınav yerleri belli oldu mu, giriş belgesi yayımlandı mı? şeklinde sorular araştırılıyor. şte, AKS hakkında ayrıntılı bilgiler...
2021 ADAYLIK KALDIRMA SINAVI NE ZAMAN? MEB AKS SINAV TARİHİ
Pandemi koşulları nedeniyle Nisan ayından beri ertelenen AKS sınavının 05 Eylül 2021 tariihnde yapılması kararlaştırıldı. 2021 Adaylık Kaldırma Sınavı tek oturum olarak yapılacak ve 120 dakika sürecek. 5 Eylül 2021 Pazar günü uygulanacak söz konusu sına saat 10.00'da başlayacak.
SINAV KONULARI NELERDİR?
Sınavda, adaylara toplam 100 (yüz) adet çoktan seçmeli 5 (beş) seçenekli sorular sorulacaktır. Sınavda çıkacak sorulara ilişkin konu başlıkları ve soru dağılımları aşağıda yer almaktadır;
A. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu
Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun (%15)
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ( kısım 8 ve 9 hariç )
2. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında
Kanun B. Bakanlık teşkilatı, görevleri ve mevzuatı (%30)
1. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu
2. 1 No' lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde MEB'e ilişkin hükümler
3. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu
4. Görevin gerektirdiği diğer mevzuat
a) 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
b) 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
c) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
ç) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
d) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
e) Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
f) Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği
g) Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi
ğ) Aday Öğretmen Yetiştirme Süreci
C. Öğretmenlik uygulamaları (%50)
1. Eğitim öğretimin planlanması
2. Öğrenme ortamları
3. Sınıf yönetimi
4. Öğretim yöntem ve teknikleri
5. Ölçme ve değerlendirme
Ç. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (%5)
SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ NASIL YAPILACAK?
AKS kılavuzunda konuya ilişkin şu bilgiler yer almaktadır;
a. Adayın cevap kâğıdı 2 adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.
b. Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır. 60 (altmış) ve üzerinde puan
alanlar başarılı sayılacaktır.
c. Sınavda yer alan her sorunun puan değeri eşit ağırlığa sahiptir.
ç. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
d. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi halinde;
soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle
değerlendirmeye dâhil edilecektir.
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e. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline
karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden
hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AKS sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içinde ilan edilecektir.