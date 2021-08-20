MEB AKS sınav tarihi: 2021 Adaylık Kaldırma Sınavı ne zaman? AKS sınav yerleri belli oldu mu, giriş belgesi yayımlandı mı?

AKS her yıl Milli Eğitim Bakanlığınca sözleşmeli ve kadrolu aday öğretmenler için düzenlenmektedir. 2021 yılında başvurular 19 Ağustos'ta tamamlandı. 25 Nisan 2021 tarihinde yapılması planlanan sınav koronavirüs salgını nedeniyle Eylül ayına ertelendi. Söz konusu sınav hakkında 2021 Adaylık Kaldırma Sınavı ne zaman? AKS sınav yerleri belli oldu mu, giriş belgesi yayımlandı mı? şeklinde sorular araştırılıyor. şte, AKS hakkında ayrıntılı bilgiler...

2021 ADAYLIK KALDIRMA SINAVI NE ZAMAN? MEB AKS SINAV TARİHİ

Pandemi koşulları nedeniyle Nisan ayından beri ertelenen AKS sınavının 05 Eylül 2021 tariihnde yapılması kararlaştırıldı. 2021 Adaylık Kaldırma Sınavı tek oturum olarak yapılacak ve 120 dakika sürecek. 5 Eylül 2021 Pazar günü uygulanacak söz konusu sına saat 10.00'da başlayacak.

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