LGS 3. nakil sonuçları saat kaçta açıklanacak? LGS 3. tercih sonuçları 2021 sorgulama ekranı MEB!

2021 yılında 6 Haziran'da merkezi olarak uygulanan LGS sınavının 1. ve 2. nakilleri yapıldı. 3.nakiller ise 9 Ağustos'ta başlayıp 13 Ağustos'ta sona erdi. Gözler 3.nakil sonuçlarına çevrildi. Millli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından LGS 3. tercih sonuçlarıyla ilgili açıklamalar araştırılıyor. LGS nakil sürecinde yerleşemeyen öğrenciler boş kontenjanlara 3. nakiller ile yerleştirilecek. 2021 LGS 3.tercih sonuçları heyecanla bekleniyor. Peki LGS 3.tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? LGS 3 nakil sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte LGS 3 tercih sonuçları 2021 sorgulama ekranı MEB!
LGS 3 NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS 3.tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Ancak 20 - 21 Ağustos 2021 tarihinde açıklanması bekleniyor. Gün içerisinde sonuçlar açıklandığı zaman aşağıdaki linkten bir liseye yerleşip yerleşemediğiniz öğrenebilirsiniz.
LGS 3. TERCİH SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
MEB'den LGS 3. nakil sonuçlarıyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı. 3. tercih sonuçlarının önümüzdeki saatlerde açıklanması bekleniyor. LGS 3. tercih sonuçları 2021 sorgulama ekranı üzerinden sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz.
MEB LGS 3. TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI