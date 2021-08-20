LGS 3. nakil sonuçları saat kaçta açıklanacak? LGS 3. tercih sonuçları 2021 sorgulama ekranı MEB!

2021 yılında 6 Haziran'da merkezi olarak uygulanan LGS sınavının 1. ve 2. nakilleri yapıldı. 3.nakiller ise 9 Ağustos'ta başlayıp 13 Ağustos'ta sona erdi. Gözler 3.nakil sonuçlarına çevrildi. Millli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından LGS 3. tercih sonuçlarıyla ilgili açıklamalar araştırılıyor. LGS nakil sürecinde yerleşemeyen öğrenciler boş kontenjanlara 3. nakiller ile yerleştirilecek. 2021 LGS 3.tercih sonuçları heyecanla bekleniyor. Peki LGS 3.tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? LGS 3 nakil sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte LGS 3 tercih sonuçları 2021 sorgulama ekranı MEB!