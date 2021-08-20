Liseye Geçiş Sınavı (LGS) 1 .ve 2 .tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından son olarak 3. tercihler de alındı. 3. nakil ile boş kalan kontenjanlara 1. ve 2. tercihlerde yerleşemeyen adaylar yerleştirilecek. Yüz yüze eğitimin 6 Eylül'de başlayacağı duyuruldu. Okulların açılmasına kısa bir süre kala LGS 3. nakil sonuçları hakkında araştırlamalr hızlandı. LGS adayları 3. nakillerden sonra Eylül ayında okullarına kavuşacak. Peki LGS 3. nakil sonuçları açıklandı mı, son dakika açıklama geldi mi? MEB LGS 3. tercih sonuçları nasıl öğrenilir?
LGS 3. NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, BUGÜN AÇIKLANIR MI?
LGS 3.nakil sonuçlarının 20-21 Ağustos tarihlerinde açıklanması bekleniyor. LGS tercih sonuçlarına, 'www.meb.gov.tr' adresi üzerinden ulaşılabilecek.
MEB LGS 3. TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada 26 Temmuz'da açıklanan birinci yerleştirme sonuçlarına göre tercih yapan öğrencilerin yüzde 93'ünün istedikleri okula yerleştiğini, bu oranın yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yüzde 96'ya yükseldiğini aktardı.
İkinci nakil tercihlerinin de 2-6 Ağustos'ta alındığını belirten Özer, "LGS kapsamında, yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarını açıkladık. Sonuçlara göre, öğrencilerimizin yüzde 98'i istedikleri okula yerleşti. Öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olsun." dedi.
LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?
MEB 2021-2021 eğitim öğretim yılı iş takvimini yayımladı. Takvime göre birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Diğer kademelerde olduğu gibi liseler de 6 Eylül'de açılacak.