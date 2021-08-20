LGS 3. nakil sonuçları açıklandı mı, son dakika açıklama geldi mi? MEB LGS 3. tercih sonuçları nasıl öğrenilir?

OKULLARDA DERS SAATLERİ AZALACAK MI?

Yeni dönemde dersler 5 gün yapılacak. Özer, "Mazereti dolayısıyla yüz yüze eğitime katılamayan öğrencilerimiz için TRT EBA ve EBA platformu aracılığıyla eğitime devam edilecektir" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü;

"Okullarda eğitim, ders saatleri azaltılmadan ve mevcut öğretim programlarının bütünü dikkate alınarak gerçekleştirilecektir. Okula giriş- çıkış saatleri, teneffüs zamanları ve özellikle gerek duyulması halinde ikili eğitime geçilmesine ilişkin süreç, okulun fiziki kapasitesine ve mevcuduna göre il ve okul yönetimleri tarafından birlikte düzenlenecektir. Destekleme ve Yetiştirme Kursları yani DYK'lar sadece 8 ve 12'nci sınıflarda verilecektir. Okulların açılmasıyla kantinler, yemekhaneler ve pansiyonlar da açılacaktır. 1 Eylül- 3 Eylül arasında okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerimize yönelik uyum eğitimleri yapılacaktır."