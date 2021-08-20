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    • Eğitim
    • 20.08.2021 16:18
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    • 20.08.2021 16:18
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    LGS 3. nakil sonuçları açıklandı mı, son dakika açıklama geldi mi? MEB LGS 3. tercih sonuçları nasıl öğrenilir?

    LGS tercihlertinin tamamlanmasının ardından gözler nakil sonuçlarına çevrildi. LGS 3. nakil sonuçları açıklandı mı, son dakika açıklama geldi mi? MEB LGS 3. tercih sonuçları nasıl öğrenilir? sorularının yanıtları yoğun olarak araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığınca alınan LGS 3. tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    LGS 3. nakil sonuçları açıklandı mı, son dakika açıklama geldi mi? MEB LGS 3. tercih sonuçları nasıl öğrenilir?

    Liseye Geçiş Sınavı (LGS) 1 .ve 2 .tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından son olarak 3. tercihler de alındı. 3. nakil ile boş kalan kontenjanlara 1. ve 2. tercihlerde yerleşemeyen adaylar yerleştirilecek. Yüz yüze eğitimin 6 Eylül'de başlayacağı duyuruldu. Okulların açılmasına kısa bir süre kala LGS 3. nakil sonuçları hakkında araştırlamalr hızlandı. LGS adayları 3. nakillerden sonra Eylül ayında okullarına kavuşacak. Peki LGS 3. nakil sonuçları açıklandı mı, son dakika açıklama geldi mi? MEB LGS 3. tercih sonuçları nasıl öğrenilir?

    LGS 3. NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, BUGÜN AÇIKLANIR MI?

    LGS 3.nakil sonuçlarının 20-21 Ağustos tarihlerinde açıklanması bekleniyor. LGS tercih sonuçlarına, 'www.meb.gov.tr' adresi üzerinden ulaşılabilecek.

    MEB LGS 3. TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada 26 Temmuz'da açıklanan birinci yerleştirme sonuçlarına göre tercih yapan öğrencilerin yüzde 93'ünün istedikleri okula yerleştiğini, bu oranın yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yüzde 96'ya yükseldiğini aktardı.

    İkinci nakil tercihlerinin de 2-6 Ağustos'ta alındığını belirten Özer, "LGS kapsamında, yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarını açıkladık. Sonuçlara göre, öğrencilerimizin yüzde 98'i istedikleri okula yerleşti. Öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olsun." dedi.

    LGS 3. TERCİH SONUCU SORGULAMA EKRANI

    LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?

    MEB 2021-2021 eğitim öğretim yılı iş takvimini yayımladı. Takvime göre birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Diğer kademelerde olduğu gibi liseler de 6 Eylül'de açılacak.

        OKULLARDA DERS SAATLERİ AZALACAK MI?

        Yeni dönemde dersler 5 gün yapılacak. Özer, "Mazereti dolayısıyla yüz yüze eğitime katılamayan öğrencilerimiz için TRT EBA ve EBA platformu aracılığıyla eğitime devam edilecektir" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü;

        "Okullarda eğitim, ders saatleri azaltılmadan ve mevcut öğretim programlarının bütünü dikkate alınarak gerçekleştirilecektir. Okula giriş- çıkış saatleri, teneffüs zamanları ve özellikle gerek duyulması halinde ikili eğitime geçilmesine ilişkin süreç, okulun fiziki kapasitesine ve mevcuduna göre il ve okul yönetimleri tarafından birlikte düzenlenecektir. Destekleme ve Yetiştirme Kursları yani DYK'lar sadece 8 ve 12'nci sınıflarda verilecektir. Okulların açılmasıyla kantinler, yemekhaneler ve pansiyonlar da açılacaktır. 1 Eylül- 3 Eylül arasında okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerimize yönelik uyum eğitimleri yapılacaktır."
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        Haberler Eğitim LGS 3. nakil sonuçları açıklandı mı, son dakika açıklama geldi mi? MEB LGS 3. tercih sonuçları nasıl öğrenilir?
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