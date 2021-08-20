Kırtasiye yardımı veren belediyeler! İstanbul, Ankara, İzmir kırtasiye yardımı var mı?

KIRTASİYE YARDIMI NEDİR?

Maddi durumu elverişli olmayan yani yoksul olarak kabul edilen velilerin çocukları için kullanmak üzere alabilecekleri kırtasiye yardımı; sosyal dayanışma ve yardımlaşmayı arttırmak, öğrencilerin eğitim hayatlarına daha sıkı bir şekilde sarılmalarını sağlamak, öğrencileri ve velileri kırtasiye masraflarından kurtarmak amacıyla yapılıyor.

Herhangi bir işi olmayan, SGK kaydı bulunmayan muhtaç veliler ya da dar gelirli veliler, bu yardıma başvurabiliyorlar.

Ülkemizde hane halkı kişi başı aylık ortalama net geliri; asgari ücretin 1/3'ü ve altında olanlar; dar gelirli aileler olarak kabul ediliyorlar.

Yani muhtaç olan işsizlerin yanı sıra işi olmasına rağmen ailesinin temel asgari ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan veliler de çocukları için bu yardımdan faydalanabiliyorlar.