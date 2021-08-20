Kırtasiye yardımı veren belediyeler! İstanbul, Ankara, İzmir kırtasiye yardımı var mı?

Kırtasiye yardımı veren belediyeler hangileri? İstanbul, Ankara, İzmir kırtasiye yardımı var mı? 2021-2022 eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa bir süre kaldı. Yeni eğitim öğretim döneminde çocukların okul ihtiyaçları da şimdiden araştırılmaya başlandı. İhtiyaç sahibi vatandaşlar ise İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerde kırtasiye yardımının olup olmadığını araştırıyor.
KIRTASİYE YARDIMI VEREN BELEDİYELER!
Sosyal belediyecilik anlayışı ile günümüzde birçok belediye maddi durumu kötü olan insanların zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için çabalıyor. Bu doğrultuda maddi ve manevi yardım projelerini hayata geçiren belediyeler yardım sever vatandaşların desteğini de alarak binlerce ihtiyaç sahibine yardım ulaştırıyor.
Belediyeler okul-kırtasiye yardımları, öğrencilere burs yardımları, oku kıyafeti yardımları gibi eğitimle ilgili birçok yardımı vatandaşlara ulaştırıyor.
ANKARA İSTANBUL İZMİR KIRTASİYE YARDIMI VAR MI?
Kırtasiye yardımı almak isteyenler öncelikle Sosyal Hizmetle İl Müdürlükleri'ne başvurarak konu hakkında bilgi alabilirler. İhtiyaç sahibi olduklarını belgeleyen vatandaşlara devlet her desteği sağlıyor.
Ayrıca belediyeler de vatandaşlara çeşitli yardımlarda bulunuyor. Belediyeden kırtasiye yardımı almak isteyenler bağlı oldukları belediye ile iletişime geçebilir. Ayrıca muhtarlık kanalıyla da ihtiyaç sahipleri çeşitli yardım kuruluşları ile buluşturulabilir.