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    • Eğitim
    • 20.08.2021 15:52
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    • 20.08.2021 15:53
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    Kırtasiye yardımı veren belediyeler! İstanbul, Ankara, İzmir kırtasiye yardımı var mı?

    İstanbul, Ankara, İzmir kırtasiye yardımı var mı? Kırtasiye yardımı veren belediyeler arama motorlarında sorgulanıyor. Okulların 6 Eylül’de açılacak olması nedeniyle birçok veli için kırtasiye telaşı başladı. Çocukların okul eksiklerini gidermek isteyen ebeveynler kırtasiye yardımı veren belediyeler hakkında araştırma yapıyor. Peki; İstanbul, Ankara, İzmir kırtasiye yardımı var mı? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Kırtasiye yardımı veren belediyeler! İstanbul, Ankara, İzmir kırtasiye yardımı var mı?

    Kırtasiye yardımı veren belediyeler hangileri? İstanbul, Ankara, İzmir kırtasiye yardımı var mı? 2021-2022 eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa bir süre kaldı. Yeni eğitim öğretim döneminde çocukların okul ihtiyaçları da şimdiden araştırılmaya başlandı. İhtiyaç sahibi vatandaşlar ise İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerde kırtasiye yardımının olup olmadığını araştırıyor.

    KIRTASİYE YARDIMI VEREN BELEDİYELER!

    Sosyal belediyecilik anlayışı ile günümüzde birçok belediye maddi durumu kötü olan insanların zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için çabalıyor. Bu doğrultuda maddi ve manevi yardım projelerini hayata geçiren belediyeler yardım sever vatandaşların desteğini de alarak binlerce ihtiyaç sahibine yardım ulaştırıyor.

    Belediyeler okul-kırtasiye yardımları, öğrencilere burs yardımları, oku kıyafeti yardımları gibi eğitimle ilgili birçok yardımı vatandaşlara ulaştırıyor.

    ANKARA İSTANBUL İZMİR KIRTASİYE YARDIMI VAR MI?

    Kırtasiye yardımı almak isteyenler öncelikle Sosyal Hizmetle İl Müdürlükleri'ne başvurarak konu hakkında bilgi alabilirler. İhtiyaç sahibi olduklarını belgeleyen vatandaşlara devlet her desteği sağlıyor.

    Ayrıca belediyeler de vatandaşlara çeşitli yardımlarda bulunuyor. Belediyeden kırtasiye yardımı almak isteyenler bağlı oldukları belediye ile iletişime geçebilir. Ayrıca muhtarlık kanalıyla da ihtiyaç sahipleri çeşitli yardım kuruluşları ile buluşturulabilir.

        KIRTASİYE YARDIMI NEDİR?

        Maddi durumu elverişli olmayan yani yoksul olarak kabul edilen velilerin çocukları için kullanmak üzere alabilecekleri kırtasiye yardımı; sosyal dayanışma ve yardımlaşmayı arttırmak, öğrencilerin eğitim hayatlarına daha sıkı bir şekilde sarılmalarını sağlamak, öğrencileri ve velileri kırtasiye masraflarından kurtarmak amacıyla yapılıyor.

        Herhangi bir işi olmayan, SGK kaydı bulunmayan muhtaç veliler ya da dar gelirli veliler, bu yardıma başvurabiliyorlar.

        Ülkemizde hane halkı kişi başı aylık ortalama net geliri; asgari ücretin 1/3'ü ve altında olanlar; dar gelirli aileler olarak kabul ediliyorlar.

        Yani muhtaç olan işsizlerin yanı sıra işi olmasına rağmen ailesinin temel asgari ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan veliler de çocukları için bu yardımdan faydalanabiliyorlar.
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