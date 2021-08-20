Destekleme ve Yetiştirme Kursu öğretmen başvurusu başladı! E-kurs öğretmen başvuru ekranı: DYK öğretmen başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Kabine Toplantısının ardından açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer DYK kurslarına sadece 8 ile 12.sınıf öğrencilerinin katılabileceğini duyurdu. Kurs sınıfları 31 Ağustos'ta oluşturulmaya başlanacak ve kurslar da 6 Eylül'de başlayacak. Öğretmenler sabah saatlerinden itibaren DYK öğretmen başvurusu nereden, nasıl yapılır? şeklinde araştırmalar yapıyor. Destekleme ve Yetiştirme Kursu öğretmen başvurusu başladı. İşte E-kurs öğretmen başvuru ekranı...