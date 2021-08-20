Destekleme ve Yetiştirme Kursu öğretmen başvurusu başladı! E-kurs öğretmen başvuru ekranı: DYK öğretmen başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Kabine Toplantısının ardından açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer DYK kurslarına sadece 8 ile 12.sınıf öğrencilerinin katılabileceğini duyurdu. Kurs sınıfları 31 Ağustos'ta oluşturulmaya başlanacak ve kurslar da 6 Eylül'de başlayacak. Öğretmenler sabah saatlerinden itibaren DYK öğretmen başvurusu nereden, nasıl yapılır? şeklinde araştırmalar yapıyor. Destekleme ve Yetiştirme Kursu öğretmen başvurusu başladı. İşte E-kurs öğretmen başvuru ekranı...
DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU ÖĞRETMEN BAŞVURUSU BAŞLADI!
MEB 2021 DYK iş akış takvimini yayımladı. Takvime göre kurslara başvurular 24-30 Ağustos tarihleri arasında alınacak.
Kurs merkezi başvuruları16-19 Ağustos'ta alınarak onaylanacak. Öğretmenler başvurularını 20-23 Ağustos tarihleri arasında yapacak.
MEB'den yapılan yazılı açıklamada, ''Kurs sınıfları ise 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında oluşturulacak. Destekleme ve Yetiştirme Kursları 6 Eylül 2021'de başlayacak, 10 Haziran 2022'de dersler son bulacak.'' ifadelerine yer verildi.
DYK ÖĞRETMEN BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?
DYK öğretmen başvurusunda bulunmak isteyenler aşağıdaki MEB'in linkine tıklayarak işlemlerini hızlıca halledebilir.
DYK E-KURS ÖĞRETMEN BAŞVURU EKRANI
DYK KURSLARINA KİMLER GİREBİLİR?
Normalde 8'inci ve 12'nci sınıflar ile mezun öğrencileri kurslara katılım gösterebilmekteydi. Ancak yapılan son açıklamayla kurslara bu yıl sadece 8'inci ve 12'nci sınıfların katılabileceği duyuruldu.
-Örgün ya da yaygın orta öğretim kurumlarından mezun olanlar
-Mesleki ve teknik orta öğretim programı uygulanan özel eğitim meslek Liselerinden mezun olanlar.
-Açık Öğretim (Örgün ya da yaygın) orta okul öğrencileri
-Gelen ilköğretim programı uygulanan özel eğitim orta okulu öğrencileri (Görme Engelli, İşitme Engelli, Ortopedik, Hafif Düzey Zihinsel Engelli)
-İmam Hatip orta okulu öğrencileri
-Örgün ve yaygın orta öğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler (Lise)
-Mesleki ve Teknik orta öğretim programı uygulanan özel eğitim meslek lisesi öğrencileri