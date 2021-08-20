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    • Eğitim
    • 20.08.2021 23:10
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    • 20.08.2021 23:10
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    BİLSEM kayıtları başladı mı 2021? BİLSEM kayıtları nereden ve nasıl yapılıyor? Gerekli belgeler ise…

    Gündemde yoğun bir şekilde BİLSEM kayıtları başladı mı 2021? Sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) düzenlediği BİLSEM sınavlarına katılıp başarılı not alanlar vekayıt hakkı kazananlar işlemlerin ne zaman yapılacağına dair araştırmalarını hızlandırdı. Peki BİLSEM kayıtları nereden ve nasıl yapılıyor? Gerekli belgelerin neler olduğu da haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    BİLSEM kayıtları başladı mı 2021?

    BİLSEM kayıtları başladı mı 2021? BİLSEM kayıtları nereden ve nasıl yapılıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre merakla beklenen tarih bilgisi açıklandı. BİLSEM kayıtlarında hangi belgelerin gerekli olduğu, başvurularla ilgili tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

    BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN 2021?

    Bilim ve sanat merkezlerine kayıt hakkı kazanan öğrenciler 23 Ağustos-10 Eylül 2021 tarihleri arasında, ikamet ettikleri il/ilçelerin sorumluluk alanında yer alan bilim ve sanat merkezlerine başvurarak kayıtlarını yaptırabileceklerdir.

    BİLSEM NEDİR, KAYITLARI NASIL YAPILIR?

    Bilsem'de eğitim almaya hak kazanan öğrenciler, belirtilen tarihlerinde, bağlı oldukları ildeki Bilim ve Sanat Merkezi'ne doğrudan müracaat ederek kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

    Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır.

    Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerine öğrenci seçimi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen tarihlerde yapılan sınav sonuçlarına göre yapılmaktadır. Bu sınav ilkokul 1., 2. ve 3. sınıf düzeyindeki öğrencilere tablet üzerinde dijital olarak yapılmaktadır. Bu sınava 2017 yılına dek bireysel olarak başvuru yapılamıyordu. Diğer senelerden farklı olarak 2017 - 2018 Eğitim Döneminde veliler, sınav ücretini yatırdıktan sonra sınıf öğretmeninden gözlem formunu doldurmasını talep edebilecek. Aslında dolaylı bir şekilde Bilsem sınavı başvurularının bireysel olarak yapılmasının önü açıldı. Sınava katılacak olan öğrenciler okullarındaki sınıf öğretmenleri tarafından doldurulan "gözlem formu" listesiyle aday gösterilmektedir.

        Aday gösterilen öğrencilerin tümü grup tarama sınavına (tablet üzerinde yapılan dijital uygulama) girmelidir. Grup tarama uygulamasına girecek olan öğrencilerin randevuları il tanılama sınav komisyonu tarafından MEBBİS-BİLSEM İşlemleri Modülü üzerinden belirtilen tarihler arasında günlük 4 oturum olarak planlanmaktadır. Grup tarama uygulaması tüm Türkiye'de tamamlandıktan sonra yetenek alanları bazında sonuçlara göre ülke ortalaması belirlenerek, bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler MEB kurumsal web sitesinden ilan edilecektir. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere il tanılama sınav komisyonu tarafından MEBBİS-BİLSEM işlemleri modülü üzerinden randevu verilecektir.

        Gerekli belgeler:

        1-Kayıt Formu

        2-Veli Muvafakat Belgesi

        3-Örgün Eğitim Kurumundan Alınan Öğrenci Belgesi

        Eğitim öğretim yılı başlayana kadar Merkeze kaydını yaptırmamış öğrenciler kayıt haklarını kaybederler.
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        Haberler Eğitim BİLSEM kayıtları başladı mı 2021? BİLSEM kayıtları nereden ve nasıl yapılıyor? Gerekli belgeler ise…
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