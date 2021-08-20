AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB açık öğretim lisesi AÖL ek sınav sonucu sorgulama ekranı!

AÖL EK SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?



Yapılan açıklama sonrası sınav sonuçları ilan edilecek. Sonuçlar http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek.

Açık Öğretim Lisesinde okuyan öğrenciler okul bilgilerini Milli Eğitim Bakanlığı Mobil Bilgi Servisi ile kolayca takip edebilirler. Açık öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri Milli Eğitim Bakanlığı Mobil Bilgi Servisi'ne abone olmak için öğrenci TC Kimlik Numarasını yazdıktan sonra 8383 'e SMS gönderebilirler. Açık öğretim Lisesi öğrencileri söz konusu sistem sayesinde, Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçlarını, sınav yeri ve sınav tarihi bilgisini, ders seçim bilgisi, sınav merkezi hakkında oluşabilecek değişikliklerin bilgisini, mezuniyet ve diploma notu bilgisi, diploma gönderim bilgisi, öğrenci genel durum bilgisine çok kolay bir biçimde erişebilecektir. Öğrenciler mobil ortamdan söz konusu bilgilendirmeleri otomatik olarak alabileceklerdir. Ancak söz konusu uygulama ücretlendirmeye tabidir.