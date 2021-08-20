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    • Eğitim
    • 20.08.2021 23:59
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    • 20.08.2021 23:59
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    AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB açık öğretim lisesi AÖL ek sınav sonucu sorgulama ekranı!

    Akşam saatlerinde yoğun bir şekilde AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) düzenlediği açık öğretim lisesi AÖL ek sınavları 16 Ağustos’ta başladı ve 20 Ağustos yani bu gece sona erdi. Online olarak düzenlenen sınavın ardından öğrenciler merakla sonuç tarihini araştırır oldu. Peki MEB açık öğretim lisesi AÖL ek sınav sonucu sorgulama ekranı adayların erişimine açıldı mı?

    takvim.com.tr
    AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB açık öğretim lisesi AÖL ek sınav sonucu sorgulama ekranı adayların erişimine açıldı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Açık Öğretim Lisesi ek sınavları öğrencilerin katılımıyla online olarak düzenlendi ve bugün sona erdi. Peki AÖL ek sınav sonuçları için tarih verildi mi? İşte tüm bilgiler…

    AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    AÖL ek sınavları 20 Ağustos'ta bitecek. Geçmiş sınavlar göz önüne alındığında sınav sonuçlarının 23 Ağustos haftasında ilan edilmesi bekleniyor. Ancak konu hakkında henüz resmi bir duyuru yayınlanmadı.

    AÖL EK SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    Yapılan açıklama sonrası sınav sonuçları ilan edilecek. Sonuçlar http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek.

    Açık Öğretim Lisesinde okuyan öğrenciler okul bilgilerini Milli Eğitim Bakanlığı Mobil Bilgi Servisi ile kolayca takip edebilirler. Açık öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri Milli Eğitim Bakanlığı Mobil Bilgi Servisi'ne abone olmak için öğrenci TC Kimlik Numarasını yazdıktan sonra 8383 'e SMS gönderebilirler. Açık öğretim Lisesi öğrencileri söz konusu sistem sayesinde, Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçlarını, sınav yeri ve sınav tarihi bilgisini, ders seçim bilgisi, sınav merkezi hakkında oluşabilecek değişikliklerin bilgisini, mezuniyet ve diploma notu bilgisi, diploma gönderim bilgisi, öğrenci genel durum bilgisine çok kolay bir biçimde erişebilecektir. Öğrenciler mobil ortamdan söz konusu bilgilendirmeleri otomatik olarak alabileceklerdir. Ancak söz konusu uygulama ücretlendirmeye tabidir.

        Ayrıca Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan Resmi Mobil Uygulamasını cep telefonunuza yükleyerek, Bilgi Yönetim Sisteminde yaptıkları tüm işlemleri mobil uygulama üzerinde de yapabilirsiniz. Mobil Uygulama ile mesajları takip edebilir. Dönem bilgilerini görebilir, ders ve kredi bilgilerini öğrenebilir, ders seçim işlemlerini yapabilir sınav sonuçlarını öğrenebilirler Ayrıca uygulamada Açık Öğretim Liselerine ait kayıt, kayıt yenileme, ders seçme ve sınav tarihlerinin yer aldığı bir de iş takvimi bulunmaktadır.
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        Haberler Eğitim AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB açık öğretim lisesi AÖL ek sınav sonucu sorgulama ekranı!
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