Okulların açılmasına sayılı günler kala yüz yüze eğitimin hangi kademelerde ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. 6 Eylül'de ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitime başlayacak. Özellikle Anaokulları için yoğun araştırmalar yapılıyor. MEB'in açıkladığı 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait takvim ile okul öncesi eğitim kurumları ve anaokullarının başlangıç tarihi belli oldu. Peki Anaokulları açılacak mı? Anasınıfları ne zaman açılacak 2021? 2021-2022 Okul öncesi açılış tarihi açıklandı mı? Yanıtları haberimizde...
ANAOKULLARI AÇILACAK MI? ANASINIFLARI NE ZAMAN AÇILACAK 2021? OKUL ÖNCESİ AÇILIŞ TARİHİ
Yeni yıl iş takvimine göre okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için okullar 31 Ağustos'ta başlayacak.
Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler 31 Ağustos-3 Eylül 2021 tarihlerinde uyum eğitimleri alacak.
İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSELER NE ZAMAN OKULA GİDECEK?
İlkokul, ortaokul ve liseler 6 Eylül'de derslerine başlayacak. Birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.
ARA TATİL VE YARIYIL TATİLİ...
Birinci dönem ara tatili, 15-19 Kasım 2021 tarihlerinde yapılacak. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
OKULLARDA SON DERS ZİLİ NE ZAMAN ÇALACAK?
Okullarda ikinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 2021-2022 eğitim öğretim yılının son dersi 17 Haziran 2022 Cuma günü yapılacak.