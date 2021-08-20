Okulların açılmasına sayılı günler kala yüz yüze eğitimin hangi kademelerde ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. 6 Eylül'de ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitime başlayacak. Özellikle Anaokulları için yoğun araştırmalar yapılıyor. MEB'in açıkladığı 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait takvim ile okul öncesi eğitim kurumları ve anaokullarının başlangıç tarihi belli oldu. Peki Anaokulları açılacak mı? Anasınıfları ne zaman açılacak 2021? 2021-2022 Okul öncesi açılış tarihi açıklandı mı? Yanıtları haberimizde...

ANAOKULLARI AÇILACAK MI? ANASINIFLARI NE ZAMAN AÇILACAK 2021? OKUL ÖNCESİ AÇILIŞ TARİHİ

Yeni yıl iş takvimine göre okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için okullar 31 Ağustos'ta başlayacak.

Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler 31 Ağustos-3 Eylül 2021 tarihlerinde uyum eğitimleri alacak.