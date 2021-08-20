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    • Eğitim
    • 20.08.2021 10:53
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    • 20.08.2021 10:53
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    2021 YDS sınavı ne zaman, hangi tarihte? YDS 2 sınav ücreti hangi bankaya yatırılacak?

    2021 yılında ÖSYM tarafından düzenlenen YDS 2 için başvuru kılavuzu yayımlandı. İngilizce sınavına katılım gösterecek binlerce öğrenci başvuru yapmak için kolları sıvadı. Kılavuza göre bu yıl YDS 2 başvuru ücreti 145 TL olarak belirlendi. Sınava başvurularda ücretini ödemeyenler sınava giremeyecek. Peki 2021 YDS sınavı ne zaman, hangi tarihte? YDS 2 sınav ücreti hangi bankaya yatırılacak? YDS sınav başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte tüm deyaylar...

    2021 YDS sınavı ne zaman, hangi tarihte? YDS 2 sınav ücreti hangi bankaya yatırılacak?

    ÖSYM Başkanlığı son dakika açıklamasında YDS 2 başvuru kılavuzunun yayımlandığını duyurdu. Kılavuzun yayımlanmasıyla başvurular da alınmaya başlandı. ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden alınacak başvurularda ücret 145 TL olarak belirlendi. Başvuru ücretleri ÖSYM'nin belirlediği bankalar dışında başka herhangi bir yerden yatırılamayacak. Peki 2021 YDS sınavı ne zaman, hangi tarihte? YDS 2 sınav ücreti hangi bankaya yatırılacak? Kimler başvuru yapabilir? YDS sınavı kaç dakika sürecek? Sınav saat kaçta başlayacak? İşte kılavuzda yer alan tüm bilgiler...

    2021 YDS 2 SINAVI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

    Bu yıl YDS 2 sınavı 10 Ekim'de uygulanacak. ÖSYM'nin düzenlediği sınav saat 10.15' te başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek.

    YDS 2 SINAV ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

    2021 YDS 2 sınav ücreti olan 145,00 TL aşağıdaki bankalardan herhangi birine yatırılabilir;

    KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

    Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

    Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

    Kuveyt Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

    Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeleri; ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

    Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.);

    ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

        YDS 2 SINAVINA BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

        Başvuru Başlangıç Tarihi :20.08.2021 10:00

        Başvuru Bitiş Tarihi :31.08.2021 23:59

        2021 YDS 2 BAŞVURU EKRANI

        YDS 2 BAŞVURU KILAVUZU

        YDS 2 GEÇ BAŞVURULAR NE ZAMAN?

        ÖSYM YDS 2 kılavuzunda geç başvuruların da ne zaman alınacağını duyurdu. Kılavuza göre geç başvurular : 8 Eylül 2021'te alınacak. (Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav
        ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir.)

        YDS 2 SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

        Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı sınavların cevap kâğıtları, ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.
        Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden YDS puanları hesaplanacaktır.

        Test hazırlanmayan dillerde çeviriler, ÖSYM'de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.
        Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

        90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,
        80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,
        70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,
        60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,
        50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi

        olarak kabul edilir. Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit
        edilecektir.
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        Haberler Eğitim 2021 YDS sınavı ne zaman, hangi tarihte? YDS 2 sınav ücreti hangi bankaya yatırılacak?
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