ÖSYM Başkanlığı son dakika açıklamasında YDS 2 başvuru kılavuzunun yayımlandığını duyurdu. Kılavuzun yayımlanmasıyla başvurular da alınmaya başlandı. ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden alınacak başvurularda ücret 145 TL olarak belirlendi. Başvuru ücretleri ÖSYM'nin belirlediği bankalar dışında başka herhangi bir yerden yatırılamayacak. Peki 2021 YDS sınavı ne zaman, hangi tarihte? YDS 2 sınav ücreti hangi bankaya yatırılacak? Kimler başvuru yapabilir? YDS sınavı kaç dakika sürecek? Sınav saat kaçta başlayacak? İşte kılavuzda yer alan tüm bilgiler...
2021 YDS 2 SINAVI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?
Bu yıl YDS 2 sınavı 10 Ekim'de uygulanacak. ÖSYM'nin düzenlediği sınav saat 10.15' te başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek.
YDS 2 SINAV ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?
2021 YDS 2 sınav ücreti olan 145,00 TL aşağıdaki bankalardan herhangi birine yatırılabilir;
KKTC'den başvuracak adaylar hariç);
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);
Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);
Kuveyt Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeleri; ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);
Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.);
ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)