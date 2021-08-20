2021 AÖL ek sınavlarında son gün bugün! AÖL ek sınavları ne zaman, saat kaçta bitecek? Online sınava giriş ekranı...

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ek sınavları devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle online yapılan sınavlarında son güne gelindi. Sınavlara katılmaya devam eden öğrenciler AÖL ek sınavları ne zaman bitecek, saat kaçta? Online sınava giriş ekranına nasıl girilir? AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? şeklindeki soruları araştırarak yanıtlarını arıyor. AÖL ek sınavlar 20 Ağustos 2021 tarihinde sona erecek. İşte tüm merak edilen soruların detaylı yanıtları...
2021 AÖL EK SINAVLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK?
16 Ağustos'ta başlayan AÖL ek sınavları 20 Ağustos'ta sona erecek. Sınavlarını henüz tamamlayaman öğrenciler online sınava girişlerin saat kaçta biteceğini araştırıyor. AÖL ek sınavlar bugün saat 23:59'da bitecek. Bu saatten sonra öğrenciler sisteme giriş yapamayacak.
AÖL EK SINAV GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
Aşağıdaki MEB'in AÖL online sınav linkine tıklayarak sınavlarınıza katılabilirsiniz.
AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN DUYURULACAK?
AÖL ek sınavların tamamlanmasıyla birlikte de sonuçlar için geri sayım başlayacak. MEB tarafından düzenlenen sınavların sonuçlarının önümüzdeki haftalarda erişime açılması bekleniyor.
AÖL EK SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI
Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme, ders seçme ve sınav merkezi güncelleme, sınav giriş belgesi ile sonuçların yayımlanacağı tarihler ve sınav tarihleri Açık Öğretim Lisesi resmi WEB sitesinde yayınlanır.
AÖL sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç bilgileri "http://aolweb.aol.meb.gov.tr" sitesi üzerinden erişime açılmaktadır. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik koduyla sonuç sorgulaması yapabilmektedir. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmemektedir.