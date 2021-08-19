YÖK’ten flaş yüz yüze eğitim açıklaması! Üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim olacak mı?

Koronavirüs salgını sürecinde aşılamaların hız kazanmasıyla ülke genelinde normalleşmeye gidildi. Salgından en çok etkilenen okullar için üst üste son dakika açıklamaları yapılıyor. MEB'in ardından YÖK de okullarda yüz yüze eğitimde karar kıldıklarını duyurdu. Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversitelerde 13 Eylül'de yüz yüze eğitime başlanacağını müjdelemişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da önceliklerinin okullarda yüz yüze eğitime dönüş oldığunu vurgulayarak "13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak'' ifadelerini kullandı.
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK, YÜZ YÜZE EĞİTİM OLACAK MI?
YÖK Başkanlığı üniversite kapılarının 13 Eylül 2021 itibarı ile açılacağını duyurdu. Erdoğan da "Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacaktır." açıklamasında bulundu.
YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada ise şunlar kaydedildi;
''2019 yılının sonlarında başlayan ve 2020 yılının ilk aylarına damgasını vuran COVID-19 küresel salgını ile birlikte yükseköğretim kurumlarımızda uzaktan eğitime geçilmiştir. Uygulamalı eğitimlerin bir kısmına devam edilmesi ve özellikle harmanlanmış (hibrit) öğretimin de yaygınlaşması ile birlikte geçtiğimiz yıl ''Küresel Salgında Yeni Normalleşme" çalışmaları yapılmıştır.
Salgının dinamik bir süreç olduğu göz önünde bulundurulduğunda, üniversitelerin ilgili kurulları tarafından salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programların farklı uygulamaları özelinde planlama yapılması gerektiği belirtilmiştir. Buna göre üniversitelerimizde "Koronavirus Komisyonları" oluşturulmuş, hızlı karar mekanizmaları tesis edilmiştir.
2021-2022 Eğitim ve Öğretim döneminde, Yükseköğretim Kurulu olarak örgün programlarda "yüz yüze eğitime" başlanması için gerekli çalışmalarımız yürütülmektedir. Salgının seyrine, alt yapı imkanları ve yerleşkelerin kapasitelerine göre, COVID-19 salgınına yönelik tedbirler kapsamında yükseköğretim kurumlarımız tarafından gerektiğinde program özelinde yüz yüze ve çevrim içi öğretim yapılabilecektir.''