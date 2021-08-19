Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 19.08.2021 12:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.08.2021 12:13
    ABONE OL

    YKS tercih yaptıktan sonra değiştirebilir miyiz 2021? Üniversite YKS tercih değişikliği nasıl yapılır?

    YKS tercihleri için yüzbinlerce aday tercih işlemlerini sürdürüyor. Tercihlerini tamamlayan bir çok aday tercih listesinde değişiklik yapmak istiyor. Peki YKS tercih yaptıktan sonra değiştirebilir miyiz 2021? Üniversite YKS tercih değişikliği nasıl yapılır? ÖSYM, adaylara tercih listesinde değişiklik yapma hakkı verdi ancak tercih değişiklikleri belirli tarihler arasında yapılabilecek. İşte konuya ilişkin detaylar...

    takvim.com.tr
    YKS tercih yaptıktan sonra değiştirebilir miyiz 2021? Üniversite YKS tercih değişikliği nasıl yapılır?

    ÖSYM tarafından 26-27 Haziran tarihleri arasında düzenlenen 2021-YKS için tercihler 5-20 Ağustos tarihlerinde alınıyor. Hayalindeki üniversiye ve bölüme yerleşebilmek için tercih listesini dikkatlice yapan adaylardan bazıları listesinde değişiklik yapmak istiyor. Peki YKS tercih yaptıktan sonra değiştirebilir miyiz 2021? Üniversite YKS tercih değişikliği nasıl yapılır? Tercihlerini yapan adaylar pişmanlık yaşamamak için bazı tercihlerinde değişiklik yapmak istiyor. Tercih değişikliği için tüm detaylar haberimizde...

    YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIYOR?

    YKS tercih işlemleri ÖSYM'nin AİS adresş üzerinden alınmaktadır. Üniversite tercihi yapacak adaylar sisteme T.C. Kimlik Numarası ve aday şifreleri ile sisteme giriş yaparak tercih işlemlerini gerçekleştirebilmektedir.

    YKS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu

    YKS TERCİH YAPTIKTAN SONRA DEĞİŞTİREBİLİR MİYİZ 2021?

    YKS tercihi yapıldıktan sonra değişiklik yapılabilmektedir. ÖSYM, adaylara tercihlerinde değişiklik yapmak hakkı vermiştir. Adaylar tercihlerinde düzenleme yapmak için ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasına şifresi ile giriş yaparak değişiklik yapabilir.

    ÜNİVERSİTE TERCİH DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

    YKS 2021 tercih değişiklikleri 5-20 Ağustos tarihlerinde yapılmaktadır. Adaylar sadece bu tarihlerde tercihlerinde değişiklik yapabilir. Ek tercih döneminde de yine belirtilen tarihlerde değişiklik yapma hakkı verilmiştir.

    YKS tercihlerinde değişiklik yapmak için adayların tercih listesine giriş yapmaları gerekmektedir.

    YKS TERCİH DEĞİŞİKLİĞİ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

        Üniversite kayıtları Eylül ayının ilk haftasında alınacak. Akademik takvim ise 13 Eylül itibariyle başlayacak. YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada üniversitelerin açılmasıyla ilgili şunlar kaydedildi;

        "Salgının dinamik bir süreç olduğu göz önünde bulundurulduğunda, üniversitelerin ilgili kurulları tarafından salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programların farklı uygulamaları özelinde planlama yapılması gerektiği belirtilmiştir. Buna göre üniversitelerimizde 'koronavirus komisyonları' oluşturulmuş, hızlı karar mekanizmaları tesis edilmiştir. 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminde Yükseköğretim Kurulu olarak örgün programlarda yüz yüze eğitime başlanması için gerekli çalışmalarımız yürütülmektedir. Salgının seyrine, altyapı imkanları ve yerleşkelerin kapasitelerine göre, Kovid-19 salgınına yönelik tedbirler kapsamında yükseköğretim kurumlarımız tarafından gerektiğinde program özelinde yüz yüze ve çevrim içi öğretim yapılabilecektir."
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        28 Şubat paşaları için 3 seçenek!
        Haberler Eğitim YKS tercih yaptıktan sonra değiştirebilir miyiz 2021? Üniversite YKS tercih değişikliği nasıl yapılır?
            SON DAKİKA