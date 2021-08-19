ÖSYM tarafından 26-27 Haziran tarihleri arasında düzenlenen 2021-YKS için tercihler 5-20 Ağustos tarihlerinde alınıyor. Hayalindeki üniversiye ve bölüme yerleşebilmek için tercih listesini dikkatlice yapan adaylardan bazıları listesinde değişiklik yapmak istiyor. Peki YKS tercih yaptıktan sonra değiştirebilir miyiz 2021? Üniversite YKS tercih değişikliği nasıl yapılır? Tercihlerini yapan adaylar pişmanlık yaşamamak için bazı tercihlerinde değişiklik yapmak istiyor. Tercih değişikliği için tüm detaylar haberimizde...
YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIYOR?
YKS tercih işlemleri ÖSYM'nin AİS adresş üzerinden alınmaktadır. Üniversite tercihi yapacak adaylar sisteme T.C. Kimlik Numarası ve aday şifreleri ile sisteme giriş yaparak tercih işlemlerini gerçekleştirebilmektedir.
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2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu
YKS TERCİH YAPTIKTAN SONRA DEĞİŞTİREBİLİR MİYİZ 2021?
YKS tercihi yapıldıktan sonra değişiklik yapılabilmektedir. ÖSYM, adaylara tercihlerinde değişiklik yapmak hakkı vermiştir. Adaylar tercihlerinde düzenleme yapmak için ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasına şifresi ile giriş yaparak değişiklik yapabilir.
ÜNİVERSİTE TERCİH DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?
YKS 2021 tercih değişiklikleri 5-20 Ağustos tarihlerinde yapılmaktadır. Adaylar sadece bu tarihlerde tercihlerinde değişiklik yapabilir. Ek tercih döneminde de yine belirtilen tarihlerde değişiklik yapma hakkı verilmiştir.
YKS tercihlerinde değişiklik yapmak için adayların tercih listesine giriş yapmaları gerekmektedir.