YKS ek tercih ücreti ne kadar 2021? 2021 YKS üniversite 2. tercih ücreti nasıl yatırılır, hangi bankaya?

Üniversite tercihleri devam ederken 2. tercihler de şimdiden araştırılmaya başlandı. YKS tercihlerinde 30 tercih hakkı bulunuyor. Tercih sonuçlarında ''Herhangi bir programa yerleştirilemediniz'' yazısıyla karşılaşanlar ve ya ilk tercihlerde hiç bir üniversiteyi yazmayanlar YKS 2. tercihlerinde şansını deneyecek. Peki YKS ek tercihler hangi tarihte? YKS 2. tercih ücretleri ne kadar, nasıl yatırılır, hangi bankaya? ÖSYM tarafından yayımlanan 2021 YKS ek tercihler hakkında tüm bilgilere haberimizde yer verdik. İşte detaylar...
YKS İLK TERCİHLER NE ZAMAN SONA ERECEK?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde uygulandı. YKS sonuçları da Ağustos ayında açıklandı. Milyonlarca aday 5 Ağustos'ta tercihlerini yapmaya başladı. İlk tercih süreci 20 Ağustos'ta sona erecek.
2021 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ÖSYM, YKS ek tercihlerin başlayacağı tarihi henüz duyurmadı. Detaylar geldikçe haberimizde yer alacaktır. Geçtiğimiz yıl YKS ek tercihler 17 Eylül ve 23 Eylül tarihleri aralığında alınmıştı. 2021 yılında da bu tarihler arasında yapılması bekleniyor.
YKS ÜNİVERSİTE 2. TERCİH ÜCRETİ NASIL YATIRILIR, HANGİ BANKAYA?
YKS ek tercihler için kılavuz henüz yayımlanmadı. ÖSYM YKS ek tercih bilgilerinin bulunduğu kılavuzu Eylül ayı içerisinde yayımlayacak. Kılavuzın paylaşılmasıyla birlikte ek tercih ücretleri hakkında tüm detaylar belli olacak. Öte yandan 2020 yılında YKS ek tercih ücreti 20 TL'ydi. Bu yıl da bu rakamlarda bir ücret alınabilir. Ücret ödemesi, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan 'ÖDEMELER' alanından kredi kartı /banka kartıyla da yapılabilecek.
Tercih bildiriminizi tamamladıktan sonra ek yerleştirme ücretini ödemeniz gerekiyor.
Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaylardan yerleştirme ücreti alınır.
YKS ek tercih ücreti yatırılacak bankalar;
Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)
*Yerleştirme ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı /banka kartıyla da yatırılabilecektir.
Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM'lere yönlendirebileceklerdir. Şubelerden yerleştirme ücreti yatırmak isteyen adaylar, Covid-19 pandemisi nedeniyle şubelerin açık olma durumlarını göz önünde bulundurmalıdır.