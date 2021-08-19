YKS ek tercih ücreti ne kadar 2021? 2021 YKS üniversite 2. tercih ücreti nasıl yatırılır, hangi bankaya?

YKS ÜNİVERSİTE 2. TERCİH ÜCRETİ NASIL YATIRILIR, HANGİ BANKAYA?

YKS ek tercihler için kılavuz henüz yayımlanmadı. ÖSYM YKS ek tercih bilgilerinin bulunduğu kılavuzu Eylül ayı içerisinde yayımlayacak. Kılavuzın paylaşılmasıyla birlikte ek tercih ücretleri hakkında tüm detaylar belli olacak. Öte yandan 2020 yılında YKS ek tercih ücreti 20 TL'ydi. Bu yıl da bu rakamlarda bir ücret alınabilir. Ücret ödemesi, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan 'ÖDEMELER' alanından kredi kartı /banka kartıyla da yapılabilecek.

Tercih bildiriminizi tamamladıktan sonra ek yerleştirme ücretini ödemeniz gerekiyor.

Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaylardan yerleştirme ücreti alınır.

YKS ek tercih ücreti yatırılacak bankalar;

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

*Yerleştirme ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı /banka kartıyla da yatırılabilecektir.

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM'lere yönlendirebileceklerdir. Şubelerden yerleştirme ücreti yatırmak isteyen adaylar, Covid-19 pandemisi nedeniyle şubelerin açık olma durumlarını göz önünde bulundurmalıdır.