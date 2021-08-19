YKS 140 puanla tercihler ne zaman başlayacak? YKS’de 150 barajının altında kalanlar ne zaman tercih yapacak?

Üniversite tercihleri tüm hızıyla sürerken Cumhurbaşkanı Rsecep Tayyip Erdoğan YKS barajının bu yıl düşürüldüğünü duyurdu. Baraj altında kalan binlerce öğrenci Erdoğan'ın müjdeli haberi sonrası araştırmalara başladı. Yılda 1 kez yapılan YKS için 150 barajının altında kalan adaylar da bu yıl tercih yapabilecek. Peki YKS 140 puan tercih ne zaman? YKS 150 baraj altında kalanlar ne zaman tercih yapacak? Yanıtları haberimizde bulabilirsiniz...
2021 YKS BARAJI DÜŞTÜ MÜ? ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI
Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden YKS barajının düşürülmesiyle ilgili şu açıklamayı yaptı;
''Genç kardeşlerime bir müjde vermek istiyorum.
Yüksek Öğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır.''
YKS 140 PUAN TERCİH NE ZAMAN 2021? 150 BARAJ ALTINDA KALANLAR NE ZAMAN TERCİH YAPACAK?
2021-YKS barajı TYT'de 150'den 140'a, AYT ve YDT'de de 180'den 170'e düşürüldü. Barajın düşürülmesinin ardından TYT'de 140 ve üzeri alan adaylar ile, AYT ve YDT'de 170 ve üzeri alan adaylar ek tercih döneminde tercihlerini yapmaya başlayacak.
2021 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?
YKS 1. tercihleri 5-20 Ağustos tarihleri arasında yapılıyor. Barajın düşürülmesinin ardından 140 ve 170 üzeri alan adaylar sadece ek tercih döneminde tercihlerini verebilecek. Ek tercihlerin ne zaman başlayacağı hakkında ÖSYM'den henüz bir açıklama gelmedi. 2020 yılında ek tercihler 17-23 Eylül tarihleri arasında alınmıştı. 2021 yılında da bu tarihler arasında alınacağı öngörülüyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimizde eklenecektir.