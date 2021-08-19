YKS 140 puanla tercihler ne zaman başlayacak? YKS’de 150 barajının altında kalanlar ne zaman tercih yapacak?

Üniversite tercihleri tüm hızıyla sürerken Cumhurbaşkanı Rsecep Tayyip Erdoğan YKS barajının bu yıl düşürüldüğünü duyurdu. Baraj altında kalan binlerce öğrenci Erdoğan'ın müjdeli haberi sonrası araştırmalara başladı. Yılda 1 kez yapılan YKS için 150 barajının altında kalan adaylar da bu yıl tercih yapabilecek. Peki YKS 140 puan tercih ne zaman? YKS 150 baraj altında kalanlar ne zaman tercih yapacak? Yanıtları haberimizde bulabilirsiniz...

2021 YKS BARAJI DÜŞTÜ MÜ? ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI

Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden YKS barajının düşürülmesiyle ilgili şu açıklamayı yaptı;

''Genç kardeşlerime bir müjde vermek istiyorum.

Yüksek Öğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır.''